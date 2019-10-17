ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призводить до двох наслідків: Комаровський висловився про псевдокісту у дітей

STYLERПерсони    17.10.2019 - 08:07
Призводить до двох наслідків: Комаровський висловився про псевдокісту у дітей
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав важливу пораду батькам немовлят

Доктор Комаровський розповів, чи варто хвилюватися, якщо у дитини при нейросонографії (УЗД головного мозку) виявили псевдокісту головного мозку. Цією інформацією фахівець поділився на своєму особистому сайті.

До педіатра звернулися батьки, тримісячній дитині яких поставили діагноз псевдокіста судинного сплетення, яка в 10 місяців трохи збільшилася. Невролог, до якого звернулися, не призначив жодного лікування, порадивши лише перевіряти очне дно.

Євген Комаровський каже, що батькам пощастило з педіатром, який не закликав напихати дитину непотрібними медикаментами.

Крім того, медик каже, що у половини всіх немовлят при нейросонографії (таке обстеження роблять через джерельце до його закриття. – Ред.) виявляють псевдокісти. Це невеликі круглі утворення різних форм і розмірів.

Призводить до двох наслідків: Комаровський висловився про псевдокісту у дітей

Комаровський розповів про кісту головного мозку у дітей (фото: icliniq.com)

"Медична наука ще не встановила до кінця причину появи псевдокіст, але одне точно з'ясовано: до 8-12 місяців вони самі по собі розсмоктуються в абсолютної більшості дітей", - каже педіатр.

При цьому про псевдокісти ніхто не знав до того, як немовлятам стали проводити таке обстеження.

"Нейросоноскопічні знахідки нерідко розглядаються як привід для необґрунтованого лікування", - розповів Комаровський.

А виявлення псевдокісти призводить лише до двох наслідків: емоційного стресу у батьків і необґрунтованого лікування дитини.

23% всіх випадків смерті в світі: Комаровський дав важливі поради Хочеться вити і лаятися матом: Комаровський жорстко висловився про прес-марафон Зеленського
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся