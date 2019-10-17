Призводить до двох наслідків: Комаровський висловився про псевдокісту у дітей

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав важливу пораду батькам немовлят

Доктор Комаровський розповів, чи варто хвилюватися, якщо у дитини при нейросонографії (УЗД головного мозку) виявили псевдокісту головного мозку. Цією інформацією фахівець поділився на своєму особистому сайті.

До педіатра звернулися батьки, тримісячній дитині яких поставили діагноз псевдокіста судинного сплетення, яка в 10 місяців трохи збільшилася. Невролог, до якого звернулися, не призначив жодного лікування, порадивши лише перевіряти очне дно.

Євген Комаровський каже, що батькам пощастило з педіатром, який не закликав напихати дитину непотрібними медикаментами.

Крім того, медик каже, що у половини всіх немовлят при нейросонографії (таке обстеження роблять через джерельце до його закриття. – Ред.) виявляють псевдокісти. Це невеликі круглі утворення різних форм і розмірів.

Комаровський розповів про кісту головного мозку у дітей (фото: icliniq.com)

"Медична наука ще не встановила до кінця причину появи псевдокіст, але одне точно з'ясовано: до 8-12 місяців вони самі по собі розсмоктуються в абсолютної більшості дітей", - каже педіатр.

При цьому про псевдокісти ніхто не знав до того, як немовлятам стали проводити таке обстеження.

"Нейросоноскопічні знахідки нерідко розглядаються як привід для необґрунтованого лікування", - розповів Комаровський.

А виявлення псевдокісти призводить лише до двох наслідків: емоційного стресу у батьків і необґрунтованого лікування дитини.