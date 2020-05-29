Как привлечь деньги в кошелек, придерживаясь простых правил

Чтобы привлечь деньги в кошелек и укрепить свое материальное положение, в первую очередь нужно уважительно относиться к деньгам, а также хранить их в достойном бумажнике.

Ведь кошелек - это не только вместилище платежных карт и банкнот, но и символ, к которому трепетно относятся во всех культурах, пишут podrobnosti.ua.

Как правильно выбрать кошелек

Привлечь денежную удачи поможет бумажник из натуральной кожи, который должен быть соответствующего цвета. Стоит отдать предпочтение красному, коричневому, черному цвету. А вот розовый - слишком легкомысленный цвет для кошелька.

Размеры кошелька тоже очень важны. Купюры должны помещаться в нем целиком - складывать пополам или заламывать банкноты не стоит

Деньги любят порядок

В бумажнике не должно быть ничего лишнего: фотографии, чеки и визитки лучше выложить. Вместо них лучше положить банкноту номиналом 1 доллар - он станет талисманом.

Купюры нужно раскладывать по достоинству - от крупных до мелких и всегда соблюдая порядок сторон. А кредитки нельзя смешивать с дисконтными картами супермаркетов.

Начинать тратить нужно сначала ветхие и старые купюры. Но одну следует обязательно оставить - пустой кошелек деньги не привлечет.

Также стоит соблюдать несколько правил в магазине. Все деньги нужно класть только на специальную тарелку, а сдачу внимательно пересчитывать - деньги это любят.

Специальные талисманы в кошельке

Особенно много примет связанных с кошельками и деньгами у восточных народов. Так, специалисты по фен-шуй рекомендуют держать в кошельке связку из трех китайских магических монеток. Другие восточные талисманы: изображение виноградной грозди, листочки зеленого чая или мяты, кусочек корицы, бобы.

Ну а наши приметы говорят, что деньги в кошелек привлечет кусочек самостоятельно выкопанного и высушенного корня хрена.

Ранее мы писали, какие простые вещи привлекают в дом здоровье и отпугивают болезни.

К слову, названы комнатные растения приносят в дом богатство.