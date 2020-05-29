Як привернути гроші в гаманець, дотримуючись простих правил

Щоб привернути гроші в гаманець і зміцнити своє матеріальне становище, в першу чергу потрібно шанобливо ставитися до грошей, а також зберігати їх у гідному гаманці.

Адже гаманець - це не тільки вмістилище платіжних карток і банкнот, а й символ, до якого трепетно ставляться у всіх культурах, пишуть podrobnosti.ua.

Як правильно вибрати гаманець

Привернути грошову удачі допоможе гаманець з натуральної шкіри, який повинен бути відповідного кольору. Варто віддати перевагу червоному, коричневому, чорному кольору. А ось рожевий - занадто легковажний колір для гаманця.

Розміри теж дуже важливі. Купюри повинні поміщатися в ньому цілком - складати навпіл або заламувати банкноти не варто

Гроші люблять порядок

У гаманці не повинно бути нічого зайвого: фотографії, чеки та візитки краще викласти. Замість них краще покласти банкноту номіналом 1 долар - він стане талісманом.

Купюри потрібно розкладати по достоїнству - від великих до дрібних і завжди дотримуючись порядку сторін. А кредитки не можна змішувати з дисконтними картами супермаркетів.

Починати витрачати потрібно спочатку старі і старі купюри. Але одну слід обов'язково залишити - порожній гаманець гроші не приверне.

Також варто дотримуватися кількох правил в магазині. Всі гроші потрібно класти тільки на спеціальну тарілку, а здачу уважно перераховувати - гроші це люблять.

Спеціальні талісмани в гаманці

Особливо багато прикмет пов'язаних з гаманцями та грошима у східних народів. Так, фахівці з фен-шуй рекомендують тримати в гаманці зв'язку із трьох китайських магічних монеток. Інші східні талісмани: зображення виноградного грона, листочки зеленого чаю або м'яти, шматочок кориці, боби.

Ну, а наші прикмети говорять, що гроші в гаманець приверне шматочок самостійно викопаного і висушеного кореня хрону.

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До речі, названі кімнатні рослини приносять в дім багатство.