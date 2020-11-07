Ученые рассказали о поразительных свойствах прививок против гриппа: поможет при COVID-19

Прививка от гриппа снижает риск заражения коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)

Вакцинация от гриппа имеет защитный эффект в условиях пандемии

В 2020 году сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом пришелся на пик заболеваемости коронавирусом. Врачи призывают делать прививки, ведь они уменьшают риск заражения гриппом до 60% и могут уберечь от заражения COVID-19.

По результатам последних исследований ученых, вакцина от гриппа, прежде всего, уменьшает риск перекрестного инфицирования с COVID-19. Специалисты считают, что прививка "тренирует" в организме человека иммунитет, который становится более устойчивым к респираторным инфекциям, в том числе и к коронавирусу.

Во время исследования, как пишет Business Insider, ученые изучили данные 10,6 тыс. медицинских работников Медицинского центра Университета Радбауд в Нидерландах. По состоянию на 1 июня в 184 из них был подтвержден коронавирус. Но, согласно с анализом их медицинской истории, те, кто делали в прошлом году вакцину от гриппа заражались на 39% реже, чем их непривитые коллеги.

"Вакцинация против гриппа может способствовать не только снижению заболеваемости, но и сниженио нагрузки на систему здравоохранения, связанной с COVID-19", - отмечают авторы исследования.

Итальянские ученые пришли к похожим выводам. Они выяснили, что показатели заболеваемости коронавирусом среди итальянцев старше 65 лет были меньше, чем у тех, кто не был привит от гриппа.

Но специалист имуннобиологии из Йельской медицинской школы, которая не принимала участия в исследовании, отметила, что могут быть и другие причины, по которым привитые медицинские работники заражались чаще. К примеру, вакцинированы люди могли больше придерживаться ограничений во время пандемии. Поэтому, чтобы подтвердить выводы ученых, по ее словам, нужны более масштабные исследования.

Напомним, в Украине началась вакцинация от гриппа. К эпидемическому сезону 2020-2021 годов в страну поставили 665 тысяч доз вакцины против гриппа.

Также ранее в ВОЗ заявили, что единственным однозначным способом подтверждения коронавируса является лабораторный тест.