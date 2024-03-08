Привітання з 8 березня для колег, подруг та мами. Ці слова розчулять усіх

8 березня відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир, яке започаткували у багатьох країнах світу з 1917 року. І навіть якщо ви не фанат банальних свят, ця дата - чудовий привід підготувати щирі побажання та приємно здивувати подругу, дружину, колегу та маму.
Як оригінально привітати з 8 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Pozdravok, Maximum.
Як вітати з 8 березня (фото: Getty Images)
"Вітаю з 8 Березня. Бажаю щастя, кохання, багатства. Бажаю завжди залишатися неперевершеною. Бажаю ніколи не сумувати. Бажаю і сьогодні, і кожного дня сяяти, наче зірка вночі, наче сонечко вдень. І нехай твоя весна буде казковою. Нехай твоє життя буде наповнене щастям!".
"Матусю, нехай ця чудова весняна пора
Буде джерелом достатку й добра.
Хай ясний промінчик, мов сонячний птах,
Ніколи не згасне у твоїх очах!".
"З Восьмим березня, з весною,
З теплотою та красою
Щиро хочу привітати
І від серця побажати
Радісно, в достатку жити,
Ні від чого не тужити,
Брати краще від життя
І йти в світле майбуття!".
Привітання з 8 березня у віршах та прозі (фото: freepik.com)
"З Міжнародним теплим святом,
З 8 Березня, дівчата!
Квітів вам бажаєм море,
Подарунків цілі гори.
Діамантів та прикрас,
Літр парфумів - про запас,
Туш, рум'яна та помаду,
Торт великий з шоколаду,
Сумочок відомих марок,
Завжди сонечка без хмарок,
Туфлі на зручних підборах,
Сукню в трендових узорах,
Чоловіка чи коханця,
Смачну каву рано-вранці,
Добрий настрій на сніданок
Та удачі на останок!".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли цього року будуть Великдень, Трійця, Різдво.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, чи буде вихідний 8 березня та на якому етапі скасування цього свята.