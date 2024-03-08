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Поздравления с 8 марта для коллег, подруг и мамы. Эти слова умилят всех

Как поздравить с 8 марта коллегу (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

8 марта празднуется Международный день борьбы за права женщин и международный мир, который отмечается во многих странах мира с 1917 года. И даже если вы не фанат банальных праздников, эта дата - отличный повод подготовить искренние пожелания и приятно удивить подругу, жену, коллегу и маму.

Как оригинально приветствовать с 8 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Pozdravok, Maximum.

Поздравления для подруг и коллег

  • "Поздравляю с 8 марта и от всего сердца желаю невероятно счастливого настроения, прекрасных мгновений в жизни, настоящих чувств, которые вдохновят тебя на великие дела и интересные увлечения. Желаю всегда оставаться примером настоящей красоты и добродушия"
  • "Хочу поздравить с волшебным праздником 8 марта! Пусть этот день принесет много улыбок и приятных сюрпризов. Желаю тепла в душе, мира и благополучия"
  • "С 8 марта! В первую очередь желаю здоровья. Оставайся такой замечательной, любимой и счастливой независимо от времени года!".

Как поздравить с 8 марта (фото: Getty Images)

Трогательное поздравление с 8 марта

"Поздравляю с 8 Марта. Желаю счастья, любви, богатства. Желаю всегда оставаться непревзойденной. Желаю никогда не унывать. Желаю и сегодня, и каждый день сиять, как звезда ночью, как солнышко днем. И пусть твоя весна будет сказочной. Пусть твоя жизнь будет наполнено счастьем!".

Как поздравить маму с 8 марта на украинском языке

"Матусю, нехай ця чудова весняна пора
Буде джерелом достатку й добра.
Хай ясний промінчик, мов сонячний птах,
Ніколи не згасне у твоїх очах!".

Душевные стихи на 8 марта на украинском

"З Восьмим березня, з весною,
З теплотою та красою
Щиро хочу привітати
І від серця побажати
Радісно, в достатку жити,
Ні від чого не тужити,
Брати краще від життя
І йти в світле майбуття!".

Поздравления с 8 марта в стихах и прозе (фото: freepik.com)

Поздравление с 8 марта на украинском языке - с юмором и интересно

"З Міжнародним теплим святом,
З 8 Березня, дівчата!
Квітів вам бажаєм море,
Подарунків цілі гори.

Діамантів та прикрас,
Літр парфумів - про запас,
Туш, рум'яна та помаду,
Торт великий з шоколаду,

Сумочок відомих марок,
Завжди сонечка без хмарок,
Туфлі на зручних підборах,
Сукню в трендових узорах,

Чоловіка чи коханця,
Смачну каву рано-вранці,
Добрий настрій на сніданок
Та удачі на останок!".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда в этом году будут Пасха, Троица, Рождество.

Кроме того, недавно стало известно, будет ли выходной 8 марта и на каком этапе отмена этого праздника.

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