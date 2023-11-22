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Привіт з 2013-го. Небачені раніше фото одного з найперших прототипів Apple Watch

Унікальні фото Apple Watch 2013 року (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Перші Apple Watch з'явилися у продажу у квітні 2015 року, але компанія Apple активно займалася розробкою пристрою задовго до цієї дати. Завдяки збирачеві раритетних пристроїв Apple у нас є можливість розглянути один із ранніх прототипів Apple Watch, створений більше більш ніж за рік до офіційного запуску продукту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт, присвячений новинам та чуткам про Apple 9to5Mac.

Уточнюється, що зображення пристрою надані колекціонером Джуліо Зомпетті. Прототип функціонує на спеціальній тестовій версії операційної системи SwitchBoard, заснованої на iOS 8 та призначеної для iPod touch. На задній стороні гаджета, виконаного з нержавіючої сталі, можна виявити три горизонтальні датчики серцевого ритму.

На задній стороні Apple Watch можна виявити три горизонтальні датчики серцевого ритму (фото: 9to5Mac)

Частина механізму Apple Watch (фото: 9to5Mac)

Зомпетті також стверджує, що цей прототип має унікальну систему бездротової зарядки, несумісної з іншими моделями Apple Watch. Візуально вона нагадує стандартний зарядний пристрій, що постачається в комплекті з годинником Apple.

Унікальна бездротова зарядка, несумісна з іншими моделями Apple Watch (фото: 9to5Mac)

Це не вперше, коли Зомпетті демонструє рідкісні прототипи продукції Apple. Раніше він представляв прототипи iPhone X, iPhone 12 Pro, iPod та інших моделей Apple Watch.

Apple Watch, представлені у вересні 2014 року і надійшли в продаж у квітні наступного року, є лінійкою розумного годинника, сумісного виключно з пристроями iPhone.

Нагадаємо, ЗМІ дізнались про унікальні можливості Apple Watch Series 10.

Ви також можете прочитати, що iOS 17 отримала функцію, яка пов'язана з Apple Watch.

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