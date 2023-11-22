Привет из 2013 года. Невиданные ранее фото одного из самых первых прототипов Apple Watch

Уточняется, что изображения устройства предоставлены коллекционером Джулио Зомпетти. Прототип работает на специальной тестовой версии операционной системы SwitchBoard, основанной на iOS 8 и предназначенной для iPod touch. На задней стороне гаджета, выполненного из нержавеющей стали, можно обнаружить три горизонтальных датчика сердечного ритма.

На задней стороне Apple Watch можно обнаружить три горизонтальных датчика сердечного ритма (фото: 9to5Mac)

Зомпетти также утверждает, что этот прототип обладает уникальной системой беспроводной зарядки, несовместимой с другими моделями Apple Watch. Зрительно она напоминает стандартное зарядное устройство, поставляемое в комплекте с часами Apple.

Уникальная беспроводная зарядка, несовместимая с другими моделями Apple Watch (фото: 9to5Mac)

Это не в первый раз, когда Зомпетти демонстрирует редкие прототипы продукции Apple. Ранее он представлял прототипы iPhone X, iPhone 12 Pro, iPod и другие модели Apple Watch.

Apple Watch, представленные в сентябре 2014 года и поступившие в продажу в апреле следующего года, являются линейкой умных часов, совместимых исключительно с устройствами iPhone.