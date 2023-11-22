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Привет из 2013 года. Невиданные ранее фото одного из самых первых прототипов Apple Watch

Уникальные фото Apple Watch 2013 года (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Первые Apple Watch появились в продаже в апреле 2015 года, но Apple активно занималась разработкой устройства задолго до этой даты. Благодаря сборщику раритетных устройств Apple у нас есть возможность рассмотреть один из ранних прототипов Apple Watch, созданный более года до официального запуска продукта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт, посвященный новостям и слухам об Apple 9to5Mac.

Уточняется, что изображения устройства предоставлены коллекционером Джулио Зомпетти. Прототип работает на специальной тестовой версии операционной системы SwitchBoard, основанной на iOS 8 и предназначенной для iPod touch. На задней стороне гаджета, выполненного из нержавеющей стали, можно обнаружить три горизонтальных датчика сердечного ритма.

На задней стороне Apple Watch можно обнаружить три горизонтальных датчика сердечного ритма (фото: 9to5Mac)

Зомпетти также утверждает, что этот прототип обладает уникальной системой беспроводной зарядки, несовместимой с другими моделями Apple Watch. Зрительно она напоминает стандартное зарядное устройство, поставляемое в комплекте с часами Apple.

Уникальная беспроводная зарядка, несовместимая с другими моделями Apple Watch (фото: 9to5Mac)

Это не в первый раз, когда Зомпетти демонстрирует редкие прототипы продукции Apple. Ранее он представлял прототипы iPhone X, iPhone 12 Pro, iPod и другие модели Apple Watch.

Apple Watch, представленные в сентябре 2014 года и поступившие в продажу в апреле следующего года, являются линейкой умных часов, совместимых исключительно с устройствами iPhone.

Напомним, СМИ узнали об уникальных возможностях Apple Watch Series 10.

Вы также можете прочитать, что iOS 17 получила функцию, связанную с Apple Watch.

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