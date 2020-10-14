Привет, зима: в Украине выпал первый снег

14 октября в Украине выпал первый снег. Осадки прошли в Карпатах, как и прогнозировали синоптики. На горе Поп Иван уже вовсю красуется белый покров, а температура воздуха в горах составляет - 4 градуса мороза. Об этом сообщили на страничке в Facebook Чорногорского поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 8:25 14.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер западный 19-20 м / с. Температура воздуха -4 ° С", - написали на странице.

Отметим, что снег выпал на большой православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день встречается осень с зимой и с этого дня уже действительно начинает холодать.

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко в своем прогнозе сообщала о снеге и похолодании в Карпатах.

В Карпатах 14 октября выпал снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях украинцы отреагировали на первый снег в стране.

Все, привіт зима. Пора доставати снігоступи.

О, добре, що ми таки не ризикували йти.

Ну всьо! Привіт зима.

Ось вона й прийшла, на самі Покрова, красуня-зима! Гарно, клас!

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики заявили об окончании "бабьего лета" и предупредили о похолодании.

А также рассказывали о том, что на Украину надвигается настоящий шторм.