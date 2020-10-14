Привет, зима: в Украине выпал первый снег

В Карпатах осенью выпал первый снег
14 октября в Украине выпал первый снег. Осадки прошли в Карпатах, как и прогнозировали синоптики. На горе Поп Иван уже вовсю красуется белый покров, а температура воздуха в горах составляет - 4 градуса мороза. Об этом сообщили на страничке в Facebook Чорногорского поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 8:25 14.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер западный 19-20 м / с. Температура воздуха -4 ° С", - написали на странице.
Отметим, что снег выпал на большой православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день встречается осень с зимой и с этого дня уже действительно начинает холодать.
Кстати, народный синоптик Наталка Диденко в своем прогнозе сообщала о снеге и похолодании в Карпатах.
В Карпатах 14 октября выпал снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
В комментариях украинцы отреагировали на первый снег в стране.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики заявили об окончании "бабьего лета" и предупредили о похолодании.
А также рассказывали о том, что на Украину надвигается настоящий шторм.