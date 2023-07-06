Приверне кохання та допоможе уникнути біди: яку рослину потрібно мати в будинку

Народні прикмети

Згідно з прикметами, лаванда виконує бажання та поглинає негатив в будинку. Також рослина притягує позитивну енергетику.

Зокрема, якщо лаванду поставити біля вікна, то вона захищатиме дім від негативу та бід, приверне позитивну енергію та удачу.

Також рослина є найкращим ароматичним засобом від втоми. Запах квітів допомагає швидше відновитись після важкого дня.

Лаванда (freepik)

Чи можна спати з лавандою

Лаванда вважається однією з кращих квіток, яку можна розмістити в спальні. Ця рослина має приємний аромат і відома своїми заспокійливими властивостями.

Можна покласти мішечок з лавандою під подушку або поставити в кімнаті вазон з рослиною. В результаті можна позбутися від депресії, поганих думок і нічних кошмарів.

Якщо ваза з лавандою стоїть у спальні, вона допомагає налагодити стосунки між подружжям. За прикметою, незаміжня жінка, яка поставила лаванду вдома, скоро зустріне своє кохання.

До того ж, якщо перед сном прийняти ванну з лавандовою олією, можна побачити віщий сон, в якому отримаєте відповіді на багато питань.

Як виростити лаванду вдома

Садити лаванду краще на сонячному місці з добре дренованою землею. Вона не любить занадто вологого ґрунту, тому переконайтесь, що вода може добре відтікати.

Найкраще садити кілька рослин разом, її можна вирощувати в горщиках на балконах або терасах.

Рослина не потребує багато води. Тому краще поливати рідко, але рясно, залежно від умов росту й клімату. Важливо уникати надмірної вологи в ґрунті.

Обрізка лаванди сприяє формуванню густого та красивого куща, а ще - підтримує рослину здоровою. Її треба обрізати двічі на рік: навесні та восени.

Підживлювати лаванду можна рідким добривом, таким як органічні розчини або мінеральні добрива для квітів. Однак, варто пам'ятати, що лаванда не потребує багато поживних речовин.