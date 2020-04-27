Личные данные украинцев продают в сети: откуда мошенники узнали все о нас

ПриватБанк стал жертвой мошенников. Вероятно, именно данные клиентов этого банка злоумышленники продают в сети. В Telegram обнаружены два бота, которые торгуют данными украинских пользователей. При этом одного из них уже закрыли, но второй все еще работает.

В боте "Досье" за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. Второй бот работает по такой же схеме, что и "Досье". За 10 запросов необходимо заплатить 50 долларов, за 50 - 100 долларов, за 200 - 200 долларов.

В ПриватБанке знают о проблеме и сообщили журналистам AIN, что уже обратились в правоохранительные органы.

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", - заявили в банке.

Напомним, что в период пандемии коронавируса мошенники придумали новый способ, как выманивать деньги у доверчивых украинцев. Мошенники звонят по телефону и представляются врачами. Они сообщают, что родственник жертвы якобы попал в больницу из-за COVID-19.

При этом человеку предлагают быстро купить необходимое лекарство, поскольку желающих купить уже очень много. Деньги предлагают перевести на карту. После того как мошенники получают средства они пропадают.

Ранее сообщалось о том, что мошенники посылали людям СМС-сообщения якобы от ПриватБанка, в которых предлагали помощь от государства. Чтобы получить 800 гривен, людям предлагалось отправить номер своей карты, срок ее действия и CVV-код. С помощью этих данных злоумышленники получали доступ к деньгам украинцев.