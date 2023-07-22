ПриватБанк змінив умови переказу коштів: що треба знати українцям

Що змінилось для клієнтів ПриватБанку

ПриватБанк та мобільний додаток ZEN.COM запустили сервіс грошових переказів на картки та номери рахунків IBAN ПриватБанку. На період акції поповнити власну картку, підтримати рідних чи задонатити можна без комісії. Зазначимо, що до початку дії акції клієнти платили 1% від суми переказу.

Пропозиція діє для клієнтів, які мають додаток ZEN.COM.

Для того, щоб скористатися цією пропозицією, завантажте додаток ZEN.COM та здійсніть через нього переказ PrivatMoney.

Як переказати гроші через ZEN.COM та PrivatMoney

Слідуйте цій інструкції:

завантажте додаток ZEN.COM та зареєструйтеся

виберіть валюту, яку хочете надіслати (EUR або USD)

виберіть спосіб Transfer to card (переказ на картку) або "Банківський переказ" (переказ на номер рахунку IBAN)

введіть номер картки або IBAN-рахунку одержувача та перевірте, щоб у розділі "Тип переказу" було зазначено PrivatMoney

перевірте дані та підтвердьте переказ

Які переваги переказів через ZEN.COM та PrivatMoney

ZEN.COM став учасником платіжної системи ПриватБанку PrivatMoney. Головна перевага PrivatMoney - швидкість та простота. Для того, щоб надіслати кошти, вам потрібно зазначити П. І. Б., номер рахунку IBAN чи картку одержувача.

ZEN.COM - універсальний мобільний додаток. Після швидкої реєстрації з'являється один мультивалютний рахунок із віртуальною карткою.

З липня 2023 року реєстрація в додатку ZEN.COM відкрита для всіх громадян України. Ви можете користуватися одним рахунком для 29+ валют та здійснювати фінансові операції.

Ви можете поповнювати мультивалютний рахунок ZEN.COM у всіх 29 валютах, з якими працює додаток. А якщо вам потрібно буде поповнити рахунок у валюті, з якою ZEN.COM поки не працює, кошти будуть обміняні на євро за міжбанківським курсом.