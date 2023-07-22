ПриватБанк изменил условия перевода средств: что нужно знать украинцам

Что изменилось для клиентов ПриватБанка

ПриватБанк и мобильное приложение ZEN.COM запустили сервис денежных переводов на карты и номера счетов IBAN ПриватБанка. На период акции пополнить собственную карточку, поддержать родных или задонатить можно без комиссии. Отметим, что до начала действия акции клиенты платили 1% суммы перевода.

Предложение действует для клиентов, которые имеют приложение ZEN.COM.

Для того чтобы воспользоваться этим предложением, загрузите приложение ZEN.COM и осуществите перевод PrivatMoney.

Как перевести деньги через ZEN.COM и PrivatMoney

Следуйте этой инструкции:

загрузите приложение ZEN.COM и зарегистрируйтесь

выберите валюту, которую хотите отправить (EUR или USD)

выберите способ Transfer to card (перевод на карту) или "Банковский перевод" (перевод на номер счета IBAN)

введите номер карты или IBAN-счета получателя и проверьте, чтобы в разделе "Тип перевода" был указан PrivatMoney

проверьте данные и подтвердите перевод

Какие преимущества переводов через ZEN.COM и PrivatMoney

ZEN.COM стал участником платежной системы ПриватБанка PrivatMoney. Главное преимущество PrivatMoney - скорость и простота. Для того чтобы отправить средства, вам нужно указать Ф.И.О., номер счета IBAN или карточку получателя.

ZEN.COM - универсальное мобильное приложение. После быстрой регистрации появляется один мультивалютный счет с виртуальной картой.

С июля 2023 регистрация в приложении ZEN.COM открыта для всех граждан Украины. Вы можете использовать один счет для 29+ валют и осуществлять финансовые операции.

Пополнять мультивалютный счет ZEN.COM можно во всех 29 валютах, с которыми работает приложение. А если вам нужно будет пополнить счет в валюте, с которой ZEN.COM пока не работает, средства будут обменены на евро по межбанковскому курсу.