RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПриватБанк изменил условия перевода средств: что нужно знать украинцам

Что изменится для клиентов банка (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк объявил своим клиентам об изменении условий международных переводов. Новые условия начали действовать с 18 июля и будут активны до 18 октября 2023 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Что изменилось для клиентов ПриватБанка

ПриватБанк и мобильное приложение ZEN.COM запустили сервис денежных переводов на карты и номера счетов IBAN ПриватБанка. На период акции пополнить собственную карточку, поддержать родных или задонатить можно без комиссии. Отметим, что до начала действия акции клиенты платили 1% суммы перевода.

Предложение действует для клиентов, которые имеют приложение ZEN.COM.

Для того чтобы воспользоваться этим предложением, загрузите приложение ZEN.COM и осуществите перевод PrivatMoney.

Как перевести деньги через ZEN.COM и PrivatMoney

Следуйте этой инструкции:

  • загрузите приложение ZEN.COM и зарегистрируйтесь
  • выберите валюту, которую хотите отправить (EUR или USD)
  • выберите способ Transfer to card (перевод на карту) или "Банковский перевод" (перевод на номер счета IBAN)
  • введите номер карты или IBAN-счета получателя и проверьте, чтобы в разделе "Тип перевода" был указан PrivatMoney
  • проверьте данные и подтвердите перевод

Какие преимущества переводов через ZEN.COM и PrivatMoney

ZEN.COM стал участником платежной системы ПриватБанка PrivatMoney. Главное преимущество PrivatMoney - скорость и простота. Для того чтобы отправить средства, вам нужно указать Ф.И.О., номер счета IBAN или карточку получателя.

ZEN.COM - универсальное мобильное приложение. После быстрой регистрации появляется один мультивалютный счет с виртуальной картой.

С июля 2023 регистрация в приложении ZEN.COM открыта для всех граждан Украины. Вы можете использовать один счет для 29+ валют и осуществлять финансовые операции.

Пополнять мультивалютный счет ZEN.COM можно во всех 29 валютах, с которыми работает приложение. А если вам нужно будет пополнить счет в валюте, с которой ZEN.COM пока не работает, средства будут обменены на евро по межбанковскому курсу.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк сообщил украинцам приятную новость.

Читайте также, что ПриватБанк возобновил прием долларов и евро в терминалах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанкДенежные переводы