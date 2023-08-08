Приватбанк запустив нову функцію в додатку: що відомо

Що відомо про нову функцію

Нещодавно вийшла кінострічка "Barbie", яка підкорила весь світ. В кадрах фільму можна побачити неймовірно багато рожевого кольору. Дизайнери ПриватБанку відреагували на цей фурор та вирішили підтримати новий тренд.

"Сьогодні рожевий колір скрізь. Його впроваджують у свій одяг і повсякденне використання навіть найкрутіші бородачі. Дизайнери ПриватБанку захотіли підтримати тренд і прикрасити сірі будні рожевим кольором" - йдеться у повідомленні банку.

Як виглядають нові дизайни карток (скриншот)

Як налаштувати новий дизайн

Щоб налаштувати новий дизайн, виконайте наступні дії:

Оберіть картку для встановлення обкладинки

Натисні на позначку шестерні у правому верхньому куті

Перейдіть у розділ "Дизайн картки" та оберіть той, що сподобається

Як налаштувати дизайн (скриншот)