ПриватБанк сделал важное заявление о Приват24: украинцы насторожились

ПриватБанк летом перезапустит Приват24. По словам председателя правления финансового учреждения Петра Крумханзла, тестирование бета-версии новой программы началось еще в марте этого года.

Теперь уже за несколько месяцев украинцы получат модернизированный сервис, который будет содержать больше функций, чем сегодня.

"В ближайшее время бета-версия системы будет доступна всем желающим, а основной запуск нового Приват24 мы планируем до конца лета. Перфекционизм в вопросе лонча новой системы вполне оправдан", - сказал в интервью LIGA.net Крумханзл и добавил, что банк "хочет предложить клиентам почти идеальный продукт

Кроме того, ПриватБанк этого года проведет масштабное обновление hardware банка и обещает украинцам "несколько интересных проектов с крупнейшими мировыми брендами". Также председатель правления финучреждения говорит, что в ближайшее время будут "технологически и визуально" улучшены отделения банка.

Отделения Приватбанка в Киеве (фото: РБК-Украина)

Тем временем украинцы с опаской смотрят на будущие изменения сервиса Приват24 без использования цифрового ядра Corezoid. Но при этом отмечают, что менять систему нужно.

"ПриватБанк уже года три не может сделать, чтобы нормально шаблоны в коммунальных платежах работали..." - пожаловался один юезер.

"Если действительно будут проведены изменения некоторых категорий - то будет хорошо. Если изменится только интерфейс - то лучше не трогайте вообще", - добавил другой.

"Это значит, что еще несколько месяцев Приват24 будет глючить? Не очень радужная перспектива", - написал в социальной сети еще один пользователь.

Приват24 (коллаж РБК-Украина)

24 апреля украинцы жалуются на задержки с проведением некоторых платежей в Приват24 - платежи находятся в статусе "новый". В ПриватБанке просят в таких случаях не повторять платежи, чтобы они не были дублированы. Сбои могут быть при оплате коммунальных услуг или перечислении средств на счета физических лиц.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы решить проблему", - заверили журналиста Styler в банке.

Напомним, в марте ПриватБанк в Приват24 запустил продажу единого электронного билета для проезда в метро и городском транспорте Киева.