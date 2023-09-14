ПриватБанк роздасть українцям гроші: як можна отримати 10, 20 чи 50 тисяч

Українці, які використовують мобільний банкінг ПриватБанку, можуть отримати грошовий бонус за оплату комунальних чи інших послуг за допомогою програми. Бонуси можуть бути у розмірі 10, 20 чи 50 тисяч гривень.
Як брати участь у цій акції та які умови є обов'язковими, повідомили на сайті ПриватБанку.
Всі повнолітні клієнти ПриватБанку, у яких є ІПН та активна карта Mastercard.
1. Зареєструйтесь для участі в акції та вкажіть свій номер телефону
2. Здійсніть 5, 10 або 15 платежів з картки Mastercard через меню "Платежі" у Приват24. Враховуються також платежі за допомогою QR-коду або кнопки оплати на сайті, що ведуть на Приват24.
3. Чекайте на розіграш призів, які відбуваються щомісяця.
За 5 платежів на місяць – 10 тисяч гривень
За 10 платежів на місяць – 20 тисяч гривень
За 15 платежів на місяць – 50 тисяч гривень
ПриватБанк роздасть українцям гроші за участь в акції (скриншот)
Акція триватиме до 30 вересня 2023 року, і переможців буде оголошено наприкінці місяця. Переможців вибиратимуть за допомогою ресурсу Random.org серед учасників, які виконали всі умови акції на дату розіграшу. Під час розіграшу наприкінці етапів буде визначено 13 переможців.
Загалом за час акції буде визначено 39 переможців. Результати буде опубліковано на сторінці акції. Переможців за вересень визначать не пізніше ніж 11 жовтня.
Крім того, переможцям прийде сповіщення у мобільний додаток Приват24.
Зареєструватися в акції можна за цим посиланням.
До речі, раніше ми писали про те, які купюри та монети перестануть брати з 1 жовтня.
А ще розповідали, що ПриватБанк із 18 вересня запускає нові функції, які багатьом полегшать життя.