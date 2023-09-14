ПриватБанк раздаст украинцам деньги: как можно получить 10, 20 или 50 тысяч

Кто может участвовать в акции

Все совершеннолетние клиенты ПриватБанка, у которых есть ИНН и активная карта Mastercard.

Как стать участником акции

1. Зарегистрируйтесь для участия в акции и укажите свой номер телефона

2. Совершите 5, 10 или 15 платежей с карты Mastercard через меню "Платежи" в Приват24. Учитываются также платежи с помощью QR-кода или кнопки оплаты на сайте, которые ведут на Приват24.

3. Ждите розыгрыш призов, которые происходят ежемесячно.

Какой бонус можно получить

За 5 платежей в месяц - 10 тысяч гривен

За 10 платежей в месяц - 20 тысяч гривен

За 15 платежей в месяц - 50 тысяч гривен

За какие платежи могут начислить бонус

Оплата коммунальных услуг

Оплата штрафа

Оплата обучения в школе/детском саду/университете

Благотворительный взнос

Плата за товары и услуги на счет ФОП/юридического лица

ПриватБанк раздаст украинцам деньги за участие в акции (скриншот)

Сколько будет длиться акция

Акция продлится до 30 сентября 2023 года, и победители будут объявлены в конце месяца. Победителей будут выбирать с помощью ресурса Random.org среди участников, которые выполнили все условия акции на дату проведения розыгрыша. Во время розыгрыша в конце этапов будет определено 13 победителей.

Всего за время акции будет определено 39 победителей. Результаты будут опубликованы на странице акции. Победителей за сентябрь определят не позднее 11 октября.

Кроме того, победителям придет оповещение в мобильное приложение Приват24.

Как совершить платеж в приложении Приват24

Авторизуйтесь в приложении Приват24

Войдите в меню "Платежи"

В поисковом меню введите реквизиты получателя перевода (название, код организации или IBAN)

Выберите получателя и введите поисковые реквизиты (например, личный счет)

Заполните данные платежа, выберите карту для оплаты и нажмите "Продолжить"

Проверьте данные и нажмите оплатить

Зарегистрироваться в акции можно по этой ссылке.