ПриватБанк раздаст украинцам деньги: как можно получить 10, 20 или 50 тысяч

Украинцы, которые используют мобильный банкинг ПриватБанка, могут получить денежный бонус за оплату коммунальных или других услуг с помощью приложения. Бонусы могут быть в размере 10, 20 или 50 тысяч гривен.
Как участвовать в этой акции и какие условия являются обязательными, сообщили на сайте ПриватБанка.
Все совершеннолетние клиенты ПриватБанка, у которых есть ИНН и активная карта Mastercard.
1. Зарегистрируйтесь для участия в акции и укажите свой номер телефона
2. Совершите 5, 10 или 15 платежей с карты Mastercard через меню "Платежи" в Приват24. Учитываются также платежи с помощью QR-кода или кнопки оплаты на сайте, которые ведут на Приват24.
3. Ждите розыгрыш призов, которые происходят ежемесячно.
За 5 платежей в месяц - 10 тысяч гривен
За 10 платежей в месяц - 20 тысяч гривен
За 15 платежей в месяц - 50 тысяч гривен
ПриватБанк раздаст украинцам деньги за участие в акции (скриншот)
Акция продлится до 30 сентября 2023 года, и победители будут объявлены в конце месяца. Победителей будут выбирать с помощью ресурса Random.org среди участников, которые выполнили все условия акции на дату проведения розыгрыша. Во время розыгрыша в конце этапов будет определено 13 победителей.
Всего за время акции будет определено 39 победителей. Результаты будут опубликованы на странице акции. Победителей за сентябрь определят не позднее 11 октября.
Кроме того, победителям придет оповещение в мобильное приложение Приват24.
Зарегистрироваться в акции можно по этой ссылке.
Кстати, ранее мы писали о том, какие купюры и монеты перестанут принимать с 1 октября.
А еще рассказывали, что ПриватБанк с 18 сентября запускает новые функции, которые многим облегчат жизнь.