ПриватБанк предупредил про схему мошенников: звонят с реального номера банка

ПриватБанк предупредил про новую схему мошенников, для которой они используют реальный номер финучреждения +380567161131. Клиенты, увидев код банка "056", могут стать жертвами обмана и лишиться денег на счету.

Про новинки в технологиях финансовых мошенников рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

В банке говорят, что клиентам звонят с номера +380567161131 и называются менеджером ПриватБанка. После чего огорчают новостью, что карта ваша заблокирована, а чтобы ситуацию исправить, нужно назвать свои данные, в том числе и CVV2-код.

В банке пояснили, что этот номер и вправду им принадлежит. Но используют его только для приема звонков.

"Если вам звонят с этого номера, ни в коем случае не берите трубку, это мошенники", - предупредили в банке.

Кроме того, в учреждении напомнили, что сотрудники банка никогда не звонят и не присылают сообщений с просьбой назвать номер карты, срок действия, CVV2-код карты, пароль для Приват24, а также пароли, которые приходят вам в сообщениях.

Как мы писали ранее, ПриватБанк попал в громкий скандал из-за того, что в банке отказали выдать семье онкобольному человека его депозит.

Также сообщалось, что сотрудницу ПриватБанка покусала собака, а хозяин пса не хотел покидать очередь в банк, а потом просто ушел.