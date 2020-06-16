ПриватБанк попередив про схему шахраїв: дзвонять з реального номеру банку

ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв, для якої вони використовують реальний номер фінустанови +380567161131. Клієнти, побачивши код банку "056", можуть стати жертвами обману і позбутися грошей на рахунку.

Про новинки в технологіях фінансових шахраїв розповіли в пресслужбі ПриватБанку.

У банку говорять, що клієнтам дзвонять з номера +380567161131 і називаються менеджером ПриватБанку. Після чого засмучують новиною, що ваша карта заблокована, а щоб виправити ситуацію, потрібно назвати свої дані, в тому числі і CVV2-код.

У банку пояснили, що цей номер і справді їм належить. Але використовують його лише для прийому дзвінків.

"Якщо вам телефонують з цього номера, в жодному разі не беріть трубку, це шахраї", - попередили в банку.

Крім того, в установі нагадали, що співробітники банку ніколи не дзвонять і не надсилають повідомлення з проханням назвати номер картки, термін дії, CVV2-код картки, пароль для Приват24, а також паролі, які приходять вам в повідомленнях.

Як ми писали раніше, ПриватБанк потрапив у гучний скандал через те, що в банку відмовили видати сім'ї онкохворої людини її депозит.

Також повідомлялося, що співробітницю Приватбанку покусала собака, а господар пса не хотів залишати чергу в банк, а потім просто пішов.