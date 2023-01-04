ПриватБанк повідомив про важливі зміни, які спростять життя українцям

Як працюватиме додаток "Приват24"

Після останнього оновлення мобільного додатка "Приват24" буде доступним для ФОП без інтернету. Користувачі зможуть підготувати заздалегідь платіж за допомогою шаблонів.

Підприємці та юридичні особи матимуть змогу здійснювати платежі миттєво після того, як клієнти матимуть доступ до інтернету. Зараз ця опція доступна власникам смартфонів з операційною системою Android. Користувачі Apple зможуть користуватися "Приват24" офлайн до кінця 2023 року.

Користувачі додатка "Приват24" також можуть налаштувати вхід у програму по відбитку пальця.

Інструкція, як створити платежі в "Приват24" без інтернету