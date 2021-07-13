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ПриватБанк поднимает тарифы: какие услуги подорожают

Автор: Тетяна Самарук

ПриватБанк сделал заявление об изменении тарифов. Теперь за услуги инкассации ФЛПам придется платить больше. Новые цены начнут действовать уже в сентябре 2021 года.

Сколько теперь будет стоить эта услуга – читайте в нашем материале ниже.

Сколько надо будет платить за инкассацию

Эти изменения в тарифы по услуге "инкассация" необходимы, как объясняют в ПриватБанке, из-за увеличения себестоимости операций.

Следовательно, до 31 августа 2021 года в областных центрах (кроме Киева) будет действовать тариф 70 грн за подъезд, но не менее чем 900 грн в месяц с торговой точки. А вот с 1 сентября второй пункт увеличится и будет достигать "не менее чем 1200 грн".

В других населенных пунктах тариф за подъезд инкассаторов вырастет до 180 грн (вместо 120 грн). Месячная плата тоже увеличится на 300 грн. Не менее 1200 грн в месяц с торговой точки придется платить и киевлянам.

ПриватБанк меняет тарифы (скриншот)

Также на сайте финансового учреждения предупредили, что "продолжение пользования услугами банка после 1 сентября 2021 года является согласованием с клиентом изменения тарифов путем молчаливого согласия".

Ранее мы сообщали, что в ПриватБанке появилось важное нововведение.

Также мы писали про пошагоую инструкцию, как легко и выгодно через Приват24 сдать билет на поезд.

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ПриватБанк