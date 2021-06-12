ПриватБанк оскандалился из-за известного артиста: "грязный совок"

ПриватБанк попал в новый скандал из-за обслуживания в одном из отделений в Киеве. На сервис пожаловался известный музыкант, лидер групп The Gitas и "Димна суміш" Саша Чемеров, рассказав о не профессионализме персонала и грубом отношении к клиентам финучреждения.

Рокер поделился впечатлениями от посещения отделения банка на улице Институтской в центре столицы.

"ПриватБанк вы абсолютно не профессиональные. Такое впечатление, что вам на**ать на клиентов, которые несут вам деньги и кормят вас. Персонал ведет себя, как грязный совок", - эмоционально высказался Чемеров.

Также музыкант в этом контексте добавил фразу из новой песни "Любила", выпущенную в коллаборации с "Бумбоксом": "Країна сліз, країна мрій..."

Чемеров уточнил, что возмущение вызвало наплевательское отношение сотрудников ПриватБанка к клиентам, и привел в пример работу банков в США, где он проживал несколько лет.

"Просто персонал тебя не видит, не слышит и обслуживает свои потребности в первую очередь, а клиент для них это - ло**ра неосведомленный. В Америке когда ты приносишь деньги в банк (в любой), возле тебя как пчелки, минимум два сотрудника - расскажут, покажут, за тебя сделают. Здесь ты призрак а.к.а. ч*о в очереди", - рассказал артист.

На гневный пост отреагировала администрация ПриватБанка, попросив уточнить сложившуюся ситуацию, чтобы "помочь разобраться" в вопросе.

"Я думаю тут проблема глубже, чем решить какую-то одну проблему. Проблема системная, персонал не обслуживает клиентов должным образом. Я посещаю отделения на Институтской и каждый раз чувствую грубость и нежелание упростить процесс", - ответил Чемеров в комментариях.

Также фронтмен The Gitas и "Димна суміш" поделился рекомендациями, как, по его мнению, можно было бы улучшить сервис. В частности, при помощи курсов повышения квалификации с европейскими или американскими коллегами, возможностью добавить несколько менеджеров в зал, которые бы работали с клиентами и объясняли, как лучше провести операцию, становиться ли в очередь и так далее.

На этом в ПриватБанке отметили, что большинство операций можно провести без посещения отделения, а онлайн - при помощи сервиса Приват24, мобильных приложений под различные услуги и прочее.

Чемеров указал, что ему как раз требовалось провести операцию с наличными, соответственно он и отправился в банк.

"Неудобно бегать по банкоматам с пакетом наличных. Я разобрался сам, потратив время и нервы. Конечно, что теперь я не пойду в отделение. Спасибо за реакцию", - написал артист.