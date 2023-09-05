UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПриватБанк нарешті пояснив, чому самовільно збільшує вам кредитний ліміт

Фото: ПриватБанк зробив заяву про кредити (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк самовільно збільшує розмір кредиту на карті "Універсальна". Чимало українців дивуються, чому так відбувається.

Фінансова установа пояснила у Facebook, чому самостійно збільшує кількість кредитних коштів на карті клієнтів "Універсальна".

Правила збільшення кредиту по карті в ПриватБанку

Річ у тому, що банк збільшує або зменшує кредитний ліміт, аналізуючи дуже багато факторів - наявність кредитів в інших установах, прострочені платежі, нарахування зарплати, активне користування карткою та багато іншого.

У ПриватБанку зазначили, що впевнені у поверненні коштів клієнтів у разі їх використання.

Наявність ліміту не змушує українців платити за якість кошти чи непрозорі комісії.

Також ви можете знизити ліміт у додатку Приват24.

Які плюси "кредитки" Універсальна

З цією карткою ви зможете:

  • користуватися своїми грошима чи кредитним лімітом (до 200 000 грн) з пільговим періодом до 55 днів без переплат;
  • платити у всіх торгових точках в Україні та за кордоном, а також в Інтернеті;
  • купувати бажані товари з послугами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка";
  • знімати готівку через QR-код, а покупки оплачувати смартфоном через Google Pay або Apple Pay.

Як отримати кредитну картку

  • Миттєво відкрити віртуальну Digital карту в Приват24 (вебверсія, застосунок). Це аналог фізичних карток, лише без пластику.
  • Замовити доставку пластикової картки через Приват24, а наступного дня після замовлення одержати її у відділенні "Нової Пошти" або поштоматі.
  • Відвідати найближче відділення ПриватБанку та оформити фізичну пластикову картку. З собою потрібно мати ІПН та паспорт. Оформлення безкоштовне.
  • Якщо ви ще не є клієнтом банку, залишайте заявку на сайті (через кнопку "Зателефонуйте мені"). Забрати картку можна буде у найближчому відділенні банку.

Читайте також, як купити долари у ПриватБанку онлайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкприват 24