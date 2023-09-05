ПриватБанк нарешті пояснив, чому самовільно збільшує вам кредитний ліміт

Правила збільшення кредиту по карті в ПриватБанку

Річ у тому, що банк збільшує або зменшує кредитний ліміт, аналізуючи дуже багато факторів - наявність кредитів в інших установах, прострочені платежі, нарахування зарплати, активне користування карткою та багато іншого.

У ПриватБанку зазначили, що впевнені у поверненні коштів клієнтів у разі їх використання.

Наявність ліміту не змушує українців платити за якість кошти чи непрозорі комісії.

Також ви можете знизити ліміт у додатку Приват24.

Які плюси "кредитки" Універсальна

З цією карткою ви зможете:

користуватися своїми грошима чи кредитним лімітом (до 200 000 грн) з пільговим періодом до 55 днів без переплат;

платити у всіх торгових точках в Україні та за кордоном, а також в Інтернеті;

купувати бажані товари з послугами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка";

знімати готівку через QR-код, а покупки оплачувати смартфоном через Google Pay або Apple Pay.

Як отримати кредитну картку