ПриватБанк наконец-то объяснил, почему самовольно увеличивает вам кредитный лимит

Правила увеличения кредита по карте в ПриватБанке

Дело в том, что банк увеличивает или уменьшает кредитный лимит, анализируя очень много факторов - наличие кредитов в других учреждениях, просроченные платежи, начисление зарплаты, активное пользование картой и многое другое.

В ПриватБанке отметили, что уверены в возвращении средств в случае их использования.

Наличие лимита не заставляет украинцев платить за качество средства или непрозрачные комиссии.

Также вы сами можете снизить лимит в приложении Приват24.

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С этой картой вы сможете:

пользоваться своими деньгами или кредитным лимитом (до 200 000 грн) со льготным периодом до 55 дней без переплат;

платить во всех торговых точках в Украине и за границей, а также в Интернете;

покупать желаемые товары с услугами "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка";

снимать наличные через QR-код, а покупки оплачивать смартфоном через Google Pay или Apple Pay.

Как получить кредитную карту