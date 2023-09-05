ПриватБанк наконец-то объяснил, почему самовольно увеличивает вам кредитный лимит

ПриватБанк самовольно увеличивает размер кредита по карте "Универсальная". Многие украинцы удивляются, почему так происходит.
Финансовое учреждение объяснило в Facebook, почему самостоятельно увеличивает количество кредитных средств на карте клиентов "Универсальная".
Правила увеличения кредита по карте в ПриватБанке
Дело в том, что банк увеличивает или уменьшает кредитный лимит, анализируя очень много факторов - наличие кредитов в других учреждениях, просроченные платежи, начисление зарплаты, активное пользование картой и многое другое.
В ПриватБанке отметили, что уверены в возвращении средств в случае их использования.
Наличие лимита не заставляет украинцев платить за качество средства или непрозрачные комиссии.
Также вы сами можете снизить лимит в приложении Приват24.
Какие плюсы "кредитки" Универсальная
С этой картой вы сможете:
пользоваться своими деньгами или кредитным лимитом (до 200 000 грн) со льготным периодом до 55 дней без переплат;
платить во всех торговых точках в Украине и за границей, а также в Интернете;
покупать желаемые товары с услугами "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка";
снимать наличные через QR-код, а покупки оплачивать смартфоном через Google Pay или Apple Pay.
Как получить кредитную карту
Мгновенно открыть виртуальную Digital карту в Приват24 (вебверсия, приложение). Это аналог физических карточек, только без пластика.
Заказать доставку пластиковой карты через Приват24, а на следующий день после заказа получить ее в отделении "Новой Почты" или почтомате.
Посетить ближайшее отделение ПриватБанка и оформить физическую пластиковую карточку. С собой нужно иметь ИНН и паспорт. Оформление бесплатно.
Если вы еще не клиент банка, оставляйте заявку на сайте (через кнопку "Позвоните мне"). Забрать карту можно будет в ближайшем отделении банка.