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ПриватБанк меняет правила для украинцев: уже с 1 октября

Понедельник 07 сентября 2020 14:32
ПриватБанк меняет правила для украинцев: уже с 1 октября
ПриватБанк меняет комиссии на услуги (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк анонсировал снижение комиссий на услуги

ПриватБанк ввел новые правила для предпринимателей и юридических лиц. Теперь финансовое учреждение уменьшает комиссию за внесение выручки через терминалы самообслуживания с 7 до 5 гривен. Сумма значения не имеет. Такие условия начнут действовать с 1 октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

С этой же даты банк отменяет тарифы на послеоперационное обслуживание, то есть, проведение операций по окончании банковского дня. Тариф за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках утвержден на уровне среднерыночных и составит 3 грн за платеж. А тариф на внутрибанковские платежи - остается бесплатным.

Вместе со снижением тарифов за внесение выручки через терминалы и cash in банкоматы, тариф за внесение выручки через кассу банка установлен на уровне 20 грн, также независимо от суммы зачисления.

Для стимулирования безналичных операций и #cashless, с 1 октября тариф за снятие наличных с корпоративных карт и карт "Ключ к счету" составит 1%, а за нецелевое пополнение наличными корпоративных карточек и карточек "Ключ к счету" - 0,5%.

Как мы ранее писали, клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы в работе онлайн-банкинга, а также сайта финансовой организации.

Также мы сообщали, что ПриватБанк попал в грандиозный скандал из-за воровства денег с карт пользователей.

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