ПриватБанк змінює правила для українців: уже з 1 жовтня

ПриватБанк змінює комісії на послуги (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк анонсував зниження комісій на послуги

ПриватБанк запровадив нові правила для підприємців та юридичних осіб. Тепер фінансова установа зменшує комісію за внесення виручки через термінали самообслуговування з 7 до 5 гривень. Сума не має значення. Такі умови почнуть діяти з 1 жовтня 2020 року. Про це повідомляється на сайті ПриватБанку.

З цієї дати банк скасовує тарифи на післяопераційне обслуговування, тобто проведення операцій після закінчення банківського дня. Тариф за проведення платежів корпоративних клієнтів на рахунки в інших банках затверджений на рівні середньоринкових і становитиме 3 грн за платіж. А тариф на внутрішньобанківські платежі - залишається безкоштовним.

Разом зі зниженням тарифів за внесення виручки через термінали та cash-in банкомати, тариф за внесення виручки через касу банку встановлено на рівні 20 грн, також незалежно від суми зарахування.

Для стимулювання безготівкових операцій та #cashless, з 1 жовтня тариф за зняття готівки з корпоративних карток та карток "Ключ до рахунку" становитиме 1%, а за нецільове поповнення готівкою корпоративних карток та карток "Ключ до рахунку" - 0,5%.

Як ми раніше писали, клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми в роботі онлайн-банкінгу, а також сайту фінансової організації.

Також ми повідомляли, що ПриватБанк потрапив у грандіозний скандал через крадіжку грошей з карт користувачів.