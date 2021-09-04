Приват24 перестал работать: стала известна причина "сбоя"

Приват24 перестал работать в ночь на 4 сентября. Также украинцы не могут снять деньги с банкоматов и воспользоваться терминалами.
Что случилось и сколько это будет продолжаться - читайте в нашем материале.
На самом деле, ничего страшного не произошло. Просто ПриватБанк проводит плановые технические работы по модернизации своего процессингового центра, о чем украинцы были заранее предупреждены.
Поэтому 4 сентября с часа ночи и до шести утра банк кратковременно приостановил проведение транзакций по карточкам, а также работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.
Во время технологической паузы проходят также и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.
По словам сотрудников ПриватБанка, эти работы проводятся для того, чтобы банк мог обрабатывать растущее число транзакций и гарантировать надежную работу в высокий сезон покупательской активности.
Подобные модернизации проводятся в ночное время, так как большинство клиентов не проводят операций и отдыхают.
Начиная с 7:00 утра 4 сентября, говорят в пресс-службе финансового учреждения, обслуживание карт банка, Приват24 и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме.
ПриватБанк не работает 4 сентября
Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк может закрыть сотни отделений и уволить тысячи сотрудников.
А еще недавно ПриватБанк оставил украинца без зарплаты и возможности оплатить долги по коммунальным услугам.