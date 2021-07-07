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Притворился раненым: украинцев растрогал поступок верного пса на Донбассе

Автор: Людмила Жукова

На Донбассе произошла трогательная история о верности собаки перед человеком.

О ней рассказал на странице в Twitter блогер под ником Баба Яга.

На фронте военный медик проводила учения с военными. По задуманному сценарию один из военных притворился раненым, но его собака подумала, что хозяин умер и легла вместе с ним умереть. Пес по Кличке Бим так решил проявить свою преданность и верность.

"Фото прислала фронтовой медик. Она проводила обучение с ребятами, и надо было имитировать раненого. Им стал вот этот боец, но его собака Бим сопровождала его во время учебной эвакуации, а когда увидела, что глаза парня закрыты, просто легла и решила умереть вместе с ним", - сказано в сообщении.

На Донбассе верный пес растрогал поступком (фото: twitter.com/Babushka_ya_ga)

В комментариях пользователи отметили, что на фото еще виден маленький котенок.

  • Там ще і кошенятко маленьке. Наші найкращі друзі.
  • Я плачу.
  • Моє золотце.
  • Гадаю, що песик вже бачив смерть інших і вже знає ,що це. Ось такі наші хлопці і їхні песики/кошенятка.
  • Який милий розумничка - зворушливе фото. Най не відчує цей біль в реальності.Бажаю всім нашим Воїнам Божого благословіння і оберегу!
  • І котики теж лягли помирати.
  • Давно впевнився, що ми, люди, не заслуговуємо мати собак! Вони душою чистіші, ніж ми!

Как мы писали ранее, красавцы-мужчины снялись в фотосессии для пристройства бездомных животных.

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