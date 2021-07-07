Притворился раненым: украинцев растрогал поступок верного пса на Донбассе

На фронте военный медик проводила учения с военными. По задуманному сценарию один из военных притворился раненым, но его собака подумала, что хозяин умер и легла вместе с ним умереть. Пес по Кличке Бим так решил проявить свою преданность и верность.

"Фото прислала фронтовой медик. Она проводила обучение с ребятами, и надо было имитировать раненого. Им стал вот этот боец, но его собака Бим сопровождала его во время учебной эвакуации, а когда увидела, что глаза парня закрыты, просто легла и решила умереть вместе с ним", - сказано в сообщении.

На Донбассе верный пес растрогал поступком (фото: twitter.com/Babushka_ya_ga)

В комментариях пользователи отметили, что на фото еще виден маленький котенок.