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Прикинувся пораненим: українців зворушив вчинок вірного пса на Донбасі

Автор: Людмила Жукова

На Донбасі сталася зворушлива історія про вірність собаки перед людиною.

Про неї розповів на сторінці в Twitter блогер під ніком Баба Яга.

На фронті військовий медик проводила навчання з військовими. За задуманим сценарієм один з військових прикинувся пораненим, але його собака подумав, що господар помер і ліг разом з ним померти. Пес на прізвисько Бім так вирішив проявити свою відданість і вірність.

"Фото надіслала фронтовий медик. Вона проводила навчання з хлопцями, і треба було імітувати пораненого. Ним став ось цей боєць, але його собака Бім супроводжував його під час навчальної евакуації, а коли побачив, що очі хлопця закриті, просто ліг і вирішив померти разом з ним", - сказано в повідомленні.

На Донбасі вірний пес зворушив вчинком (фото: twitter.com/Babushka_ya_ga)

У коментарях користувачі відзначили, що на фото ще видно маленьке кошеня.

  • Там ще і кошенятко маленьке. Наші найкращі друзі.
  • Я плачу.
  • Моє золотце.
  • Гадаю, що песик вже бачив смерть інших і вже знає, що це. Ось такі наші хлопці і їхні песики / кошенятка.
  • Який милий розумничка - зворушливе фото. Най не відчує цей біль в реальності.Бажаю всім нашим Воїнам Божого благословіння і оберегу!
  • І котики теж лягли помирати.
  • Давно впевнився, що ми, люди, не заслуговуємо мати собак! Смороду душею чистіші, ніж ми!

Як ми писали раніше, красені-чоловіки знялися у фотосесії для прилаштування бездомних тварин.

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собака