Притворился раненым: украинцев растрогал поступок верного пса на Донбассе
На Донбассе произошла трогательная история о верности собаки перед человеком.
О ней рассказал на странице в Twitter блогер под ником Баба Яга.
На фронте военный медик проводила учения с военными. По задуманному сценарию один из военных притворился раненым, но его собака подумала, что хозяин умер и легла вместе с ним умереть. Пес по Кличке Бим так решил проявить свою преданность и верность.
"Фото прислала фронтовой медик. Она проводила обучение с ребятами, и надо было имитировать раненого. Им стал вот этот боец, но его собака Бим сопровождала его во время учебной эвакуации, а когда увидела, что глаза парня закрыты, просто легла и решила умереть вместе с ним", - сказано в сообщении.
На Донбассе верный пес растрогал поступком (фото: twitter.com/Babushka_ya_ga)
В комментариях пользователи отметили, что на фото еще виден маленький котенок.
- Там ще і кошенятко маленьке. Наші найкращі друзі.
- Я плачу.
- Моє золотце.
- Гадаю, що песик вже бачив смерть інших і вже знає ,що це. Ось такі наші хлопці і їхні песики/кошенятка.
- Який милий розумничка - зворушливе фото. Най не відчує цей біль в реальності.Бажаю всім нашим Воїнам Божого благословіння і оберегу!
- І котики теж лягли помирати.
- Давно впевнився, що ми, люди, не заслуговуємо мати собак! Вони душою чистіші, ніж ми!
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