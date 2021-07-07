Прикинувся пораненим: українців зворушив вчинок вірного пса на Донбасі

Про неї розповів на сторінці в Twitter блогер під ніком Баба Яга.

На фронті військовий медик проводила навчання з військовими. За задуманим сценарієм один з військових прикинувся пораненим, але його собака подумав, що господар помер і ліг разом з ним померти. Пес на прізвисько Бім так вирішив проявити свою відданість і вірність.

"Фото надіслала фронтовий медик. Вона проводила навчання з хлопцями, і треба було імітувати пораненого. Ним став ось цей боєць, але його собака Бім супроводжував його під час навчальної евакуації, а коли побачив, що очі хлопця закриті, просто ліг і вирішив померти разом з ним", - сказано в повідомленні.

На Донбасі вірний пес зворушив вчинком (фото: twitter.com/Babushka_ya_ga)

У коментарях користувачі відзначили, що на фото ще видно маленьке кошеня.