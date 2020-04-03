Притула жестко высмеял соратника Зеленского (видео)

Сергей Притула решил потроллить соратника Зеленского - брата Андрея Ермака и скандальное видео, в котором он "продает должности в правительстве за определенные суммы". Так, украинский шоумен и волонтер опубликовал в своем Telegram-канале ролик, на котором он играет самого себя. На видео он решает судьбу "девочки", которая хочет работать на телевидении и озвучивет за эти услуги определенные суммы.

Об этом Притула написал ироничный пост на Facebook и спросил совета, что же делать в такой ситуации.

"Это капец просто какой-то. Просто сейчас на вот этом телеграмм канале разгоняют видео, где человек похожий на меня говорит голосом, похожим на мой. Это явная провокация! Посмотрите и посоветуйте, что делать?" - написал Притула.

Серей Притула скопировал скандальное видео с Денисом Ермаком (YouTube)

Напомним, ранее депутат Гео Лерос обнародовал видео с братом Андрея Ермака Денисом, который обсуждает назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныце".

Комментируя "пленки Лероса", глава ОП Андрей Ермак заявил, что опубликованное видео с его братом является инструментом борьбы некоторых людей не только против него лично, но и против украинской власти в целом.