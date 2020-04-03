Притула жорстко висміяв соратника Зеленського (відео)

Сергій Притула вирішив потролити соратника Зеленського - брата Андрія Єрмака і скандальне відео, в якому він "продає посади в уряді за певні суми". Так, український шоумен і волонтер опублікував у своєму Telegram-каналі ролик, на якому він грає самого себе. На відео він вирішує долю "дівчинки", яка хоче працювати на телебаченні і озвучивет за ці послуги певні суми.

Про це Притула написав іронічний пост на Facebook і попросив поради, що ж робити в такій ситуації.

"Це капець якийсь. Просто зараз на ось цьому телеграм каналі розганяють відео, де людина схожий на мене говорить голосом, схожим на мій. Це явна провокація! Подивіться і порадьте, що робити?" - написав Притула.

Сергій Притула скопіював скандальне відео з Денисом Єрмаком (YouTube)

Нагадаємо, раніше депутат Гео Лерос оприлюднив відео з братом Андрія Єрмака Денисом, який обговорює призначення на різні посади, зокрема, у Київській митниці, Міністерстві інфраструктури та "Укрзалізниці".

Коментуючи "плівки Лерос", голова ВП Андрій Єрмак заявив, що оприлюднене відео з його братом є інструментом боротьби деяких людей не тільки проти нього особисто, але й проти української влади в цілому.