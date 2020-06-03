Притула записал красноречивое обращение к россиянам и жителям "ЛДНР"

Сергей Притула обратился ко всем хейтерам из России и "ЛДНР" и призвал их не хвастаться очень сомнительными "достижениями" на Донбассе. Украинский шоумен также высмеял видео российского пропагандиста Александра Сладкова, который рассказывал, как оккупанты сбили беспилотник ВСУ "Лелека 100".

Притула также рассказал, что сбитый беспилотник, о котором рассказывал Сладков, он лично покупал вместе с остальными волонтерами. Свое обращение шоумен записал на русском языке и опубликовал его на своем YouTube-канале. При этом он отметил, что это его первое и последнее русскоязычное видео.

Притула обратился к россиянам и жителям "ЛДНР" (видео: YouTube)

Притула ответил Сладкову на сравнение стоимости украинского беспилотника и противотанковой управляемой ракеты с ценой российского автомобиля Lada Priora. Волонтер заявил, что эти машины "г*вно", а наши ракеты – это круто, и у нас их много.

При этом беспилотник стоимостью 10 тысяч долларов был сбит из ЗРК "ОСА", который стоит 50 тысяч долларов

"Ребятишки, вы пачкой за 50 тысяч долларов сбили мою пачку в 10 тысяч долларов. Такой обмен 1:5 меня устраивает", - отметил Притула.

Он также объяснил разницу между погибшими с двух сторон. Притула подчеркнул, что когда убивают нашего солдата, то его в последний путь провожает весь город или село, а когда погибает их солдат, то его "тихонько закапывают, как собаку". При этом родственников убитых заставляют молчать.

Кроме того, он рассказал о том, что раненых с той стороны определяют по унылым больничкам без господдержки. А раненые защитники Украины отправляются на реабилитацию в Германию, Чехию, США, Канаду и Израиль.

Напомним, Притула рассказал об ордене от Зеленского.

Ранее Притула рассказал, будет ли претендовать на должность мэра Киева.