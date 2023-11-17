Притула, Вітовська та інші зірки, які стали студентами вдруге

Ірма Вітовська

У вересні 2022 року Ірма Вітовська стала студенткою Національного університету Острозька академія. Вона навчається на спеціальності "Історія та археологія".

Як відомо, Вітовська раніше хотіла бути археологом, але обрала акторство і не дарма. Проте крізь роки зірка таки виконала своє бажання і хоче застосовувати свої знання у своїй же акторській сфері.

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/vitovskavantsa)

Сергій Притула

У свої 40 років Притула вступив до Львівського католицького університету на факультет "публічного управління та адміністрування" і вже успішно отримав диплом. Через те, що Сергій пішов у політику, йому необхідно мати певні знання.

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/siriy_ua)

Макс Єжов

Партнер Лесі Нікітюк на шоу "Танці з зірками" Макс Єжов також вирішив підстрахуватися та здобути освіту у сфері дипломатії. Макс впевнений, що танці не зможуть забезпечити йому фінансову стабільність на все життя, тому вирішив опанувати ще одну сферу.

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

Віталій Козловський

Першою освітою відомого українського співака була журналістика. Віталій навчався у Львівському національному університеті Івана Франка.

Та Козловський став успішним співаком. Тому у 36 років артист вступив у Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва на факультет з музичного мистецтва.

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Лідія Таран

Ліда журналіст у другому поколінні, два роки вона навчалася на "історико-філософському" відділенні Українського гуманітарного ліцею. А потім вступила в університет журналістики й побудувала успішну кар’єру.

Але з часом ведуча відчула, що їй бракує нових знань і вступила в навчальний заклад у Франції. Відомо, що її нова професія також пов’язана з журналістикою.

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/lidiyataran)

Єлизавета Юрушева

Дружина екс-голови Черкаської ОДА Олександра Скічко Єлизавета Юрушева у 35 років стала студенткою. Ліза навчається на fashion-дизайнера, а ось здобуває вищу освіту Єлизавета в університеті Marangoni у Мілані.

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)