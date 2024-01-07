Притула відповів, чи отримує гроші зі свого фонду та на що взагалі живе

Волонтер та ведучий Сергій Притула, який є засновником фонду для збору коштів на допомогу ЗСУ, відповів, чи отримує він за свою роботу гроші. Також він пояснив, на які кошти нині живе.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Притула розповів в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі "Радіо Свобода".
За словами волонтера, нині він гарно живе, але вже не отримує тих коштів, які міг заробляти на телебаченні у минулому. Втім, зарплату за роботу у фонді він не отримує.
"В мене немає зарплати засновника фонду. Я прекрасно живу, наскільки це можливо за обставин війни. Це далеко не ті часи і не ті бюджети, якими я зараз оперую, як я любив це в старі добрі часи, коли я працював на телебаченні", - заявив Притула.
Також він пояснив, за що нині живе. Декілька років тому артист придбав цінні папери. А його дружина вирішила інвестувати у бізнес.
"Восени 21-го року, готуючись до певних змін в своєму житті, на які я сподівався в 22-23-му, ми з дружиною перебрали сімейні бюджети. Половину ми вклали в цінні папери. Кожного разу, раз на квартал, я отримую дивіденди. А дружина свою частинку вклала в невеличкий бізнес, який в нас є на заході країни", - пояснив волонтер.
Окрім цього, Притула заявив, що майже не витрачає на себе гроші. Мало того, він нібито не купує собі їжу.
"Тому я зараз жартую, але годувальником сім'ї зараз є радше жінка, аніж я. Але, ну відверто, в мене і потреб якихось суттєво немає. Одяг я собі не купую, військові надарували стільки цих футболок, цих пайт з капюшонами з тих усіх мерчів", - заявив волонтер.
"Я тільки джинси купив у цьому році, бо ті вже порвалися. А їсти нам дають тут, на фонді у нас є ресторани, якісь мережі бістро, які беруть нас під крило і на волонтерських засадах нас годують", - додав він.
Раніше ми вже розповідали, що Притула назвав проблему мобілізації та сказав, як це виправити.
Також нещодавно стало відомо, що екс-учасниця "Холостяка" розсекретила стать майбутньої дитини.