Притула растрогал сеть фотографией с сыном: папина копия

Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно в третий раз стал отцом и опубликовал фото со своим 12-летним сыном Дмитрием.

Снимок актер опубликовал на своей странице в Instagram .

Как написал ведущий, семья сделала остановку в городе Кременец, в Тернопольской области, и там он сделал несколько селфи на Замковой горе.

"По дороге к бабушке. Каникулы!"- подписал фото Сергей.

Фото: Сергей Притула со старшим сыном Дмитрием (instagram.com/siriy_ua)

В комментариях пользователи пишут, что Дмитрий будет похож на папу, и желают им хорошего отдыха.

Хорошие ребята в хорошем месте Кременец!

Супер! У сына будут приятные воспоминания

Папина копия

Хорошего отдыха. Вы очень похожи.

Известно, что Дмитрий – старший сын Сергея Притулы от первого брака с Юлией Притулой (Андрийчук). Сергей и Юлия познакомились в 2007 году в Тернополе. Однако, уже позже они расстались.

Фото:Сергей Притула со старшим сыном Дмитрием (instagram.com/siriy_ua)