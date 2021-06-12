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Притула розчулив мережу світлиною з сином: татова копія

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Субота 12 червня 2021 21:55
Притула розчулив мережу світлиною з сином: татова копія Фото: Сергій Притула показав фото із старшим сином (instagram.com/siriy_ua)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український телеведучий Сергій Притула, який нещодавно втретє став батьком, опублікував фото зі своїм 12-річним сином Дмитром.

Знімок актор опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як написав ведучий, сім'я зробила зупинку в місті Кременець, в Тернопільській області, і там він зробив кілька селфі на Замковій горі.

"По дорозі до бабусі. Канікули!" – підписав фото Сергій.

Притула розчулив мережу світлиною з сином: татова копія

Фото: Сергій Притула зі старшим сином Дмитром (instagram.com/siriy_ua)

У коментарях користувачі пишуть, що Дмитро буде схожий на тата, і бажають їм гарного відпочинку.

  • Гарні хлопці у гарному місці Кременець!
  • Супер! У сина будуть приємні спогади
  • Татова копія
  • Гарного відпочинку. Ви дуже схожі.

Відомо, що Дмитро – старший син Сергія Притули від першого шлюбу з Юлією Притулою (Андрійчук). Сергій і Юлія познайомилися у 2007 році в Тернополі. Однак, вже пізніше вони розлучилися.

Притула розчулив мережу світлиною з сином: татова копіяПритула розчулив мережу світлиною з сином: татова копія

Фото:Сергій Притула зі старшим сином Дмитром (instagram.com/siriy_ua)

Раніше ми повідомляли, що Сергій Притула поділився спогадами про життя з братом.

Також ведучий з донькою на руках порадував фото з відпочинку в ОАЕ.

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