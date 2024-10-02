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Притула показав рідкісне фото з 16-річним сином

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 2 жовтня, старший син волонтера і телеведучого Сергія Притули Дмитро святкує 16-річчя. З цієї нагоди шоумен ніжно звернувся до свого нащадка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Дмитру сьогодні 16. Геть зовсім дорослий став. Надійніший. Відповідальніший. Із ним страшенно цікаво проводити час у спілкуванні", - повідомив у соцмережах Притула.

Він додав: якби був чемпіонанат світу з найкращих старших братів, то Дмитро зайняв би всі призові місця сам.

"Аби здоровий був і не розгубив, а примножив все найкраще, що є у твоєму великому серці! З Днем народження, сину! Вітаємо і міцно обіймаємо! З любовʼю, усі Притули світу + технічний відділ фонду", - підсумував волонтер.

Сергій Притула з сином (фото: instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, хлопець народився у першому шлюбі телеведучого з жінкою на ім’я Юлія. Пара познайомилася у 2007 році у Тернополі. Згодом кохані одружилися.

Сергій Притула з сином (фото: instagram.com/siriy_ua)

Другою дружиною Сергія стала Катерина Сопельник, з якою він одружився влітку 2015 року. Від другого шлюбу Притула має двох доньок. Соломія народилася 2017 року, а Стефанія - 2021-го.

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