RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Притула показал редкое фото с 16-летним сыном

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ru)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 2 октября, старший сын волонтера и телеведущего Сергея Притулы Дмитрий отмечает 16-летие. По этому случаю шоумен нежно обратился к своему отпрыску.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Дмитрию сегодня 16. Совсем взрослый стал. Надежнее. Ответственнее. С ним ужасно интересно проводить время в общении", - сообщил в соцсетях Притула.

Он добавил: если бы был чемпионат мира по лучшим старшим братьям, то Дмитрий занял бы все призовые места сам.

"Чтобы здоровый был и не растерял, а приумножил все лучшее, что есть в твоем большом сердце! С Днем рождения, сын! Поздравляем и крепко обнимаем! С любовью, все Приюты мира + технический отдел фонда", - подытожил волонтер.

Сергей Притула с сыном (фото: instagram.com/siriy_ru)

Напомним, парень родился в первом браке телеведущего с женщиной по имени Юлия. Пара познакомилась в 2007 году в Тернополе. Впоследствии возлюбленные поженились.

Сергей Притула с сыном (фото: instagram.com/siriy_ru)

Второй женой Сергея стала Екатерина Сопельник, на которой он женился летом 2015 года. От второго брака Притула имеет две дочери. Соломия родилась в 2017 году, а Стефания - в 2021-м.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей ПритулаЗвезды шоу-бизнесаДети