Притула показав маму-красуню на рідкісному архівному фото

Річ у тім, що сьогодні його матері виповнюється 70 років.

На рідкісному чорно-білому фото зображений зовсім маленький Сергій Притула, його брат і красуня-мама, якій 26 років.

"На цій фотографії мені 5 місяців. Брату 4 роки. Мамі - 26. 22 листопада 1981 року. Попереду десятиліття, протягом яких мама буде надійною опорою для тата у сміливості прийняття рішень, а для нас із братом - неймовірним мотиватором до навчання", - написав він.

Шоумен зворушливо звернувся до мами, яка стала для нього опорою.

"Мама допоможе нам пройти турбулентність 90-х, яка співпаде зі складним підлітковим періодом. Мудро проконтролює, щоб "гаражі" та цигарки не стали нам привабливішими за книжки та олімпіади. Мама на всі 100% застосувала свої дві вищі освіти та круті організаційні скіли для прокладання дороги до успіху її "доберманів", - зазначив Притула.

Також він висловив їй подяку за все те, що вона зробила.

"Дякую тобі за цю любов, за турботу, за безсонні ночі. За життя. За найкращого у світі старшого брата. І за наше виховання!" - наголосив волонтер.



Сергій Притула показав, який вигляд мала в молодості його мама (фото: instagram.com/siriy_ua)

Як відреагували в мережі

Фоловери Сергія Притули тут же почали коментувати його публікацію:

"Вітаю! Таке гарне привітання. Аж розплакалася"

"Мрію, щоб і мої діти говорили такі слова, коли мені буде 70"

"Таке чуттєве і трепетне привітання. Здоров'я вашій мамі"

"Дякую вашій мамі за такого сина"

"Як це зворушливо, коли "добермани" пишуть такі вдячні й ніжні слова про маму! Многая літа!".

Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, засновник благодійного фонду Сергія Притули, волонтер, телеведучий, актор.

Притула був у шлюбі з Юлією Андрійчук. Вони познайомилися 2007 року в Тернополі, пізніше зіграли весілля, проте потім розлучилися. Від цих стосунків у нього є старший син Дмитро, якому минулого року виповнилося 16 років.

Влітку 2015 року він одружився вдруге - його обраницею стала Катерина Сопельник. У цьому шлюбі в нього народилися дві доньки: 2017 року Соломія, а 2021-го - Стефанія.



Сергій Притула з дітьми (фото: instagram.com/siriy_ua)