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Притула показал, как выглядят Народные Байрактары. Беспилотники "зашили" в вышиванку

Коллаж РБК-Украина: Притула показал, как выглядят "Народные Байрактары"
Автор: Владимир Костырин

Байрактары, на покупку которых украинцы собрали 600 млн гривен за 3 дня, и которые турецкая компания-производитель БПЛА решила предоставить нашей стране бесплатно, на своих бортах имеют надписи "Народный Байрактар".

Об этом 24 августа сообщил волонтер Сергей Притула в своем Facebook.

Кроме того, компания "Baykar Makina" украсила беспилотники красными графическими изображениями, напоминающими вышиванку.

"Наши турецкие друзья сделали нам приятный подарок ко Дню Независимости и "зашили" байрактары в вышиванку! Сдержали слова и идентифицировали эти борта как "Народный Байрактар"! Люди, это вы сделали! Это Вы купили! Это благодаря вам мы имеем три Байрактара, и спутник, и доступ к базе данных всего созвездия!" - отмечает Притула.

Три Байрактара Турция предоставляет Украине бесплатно (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Волонтер уточняет, что эти ударные оперативно-тактические беспилотники уже скором будут доставлены в Украину, и приступят к боевому дежурству в нашем небе.

"Птицы скоро прилетят в Украину и будут помогать освобождать нашу землю от нечисти!!! Искреннее спасибо всем, кто своей копейкой сделал это возможным. Искреннее спасибо компании Baykar!" - говорится в публикации.

Притула показал, как выглядят "Народные Байрактары" (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Притула также призывает продолжать поддерживать украинское войско благотворительными взносами.

"Празднуя сегодня не забывайте о тех, кто дает вам возможность праздновать!!!
Донатьте на Армию!" - пишет волонтер.

В публикации указаны реквизиты для денежных переводов в Фонд Сергея Притулы: https://prytulafoundation.org/ru/home/support_page.

"Народные Байрактары" должны поступить из Турции в Украину в ближайшее время (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, 18 августа стало известно, что фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Это средства, которые раньше собирали на покупку трех "Байрактаров", но турецкая компания в итоге передала Украине дроны бесплатно.

А также ранее мы писали, что известно о радарном спутнике ICEYE, который "купил Притула".

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Сергей ПритулаБайрактар