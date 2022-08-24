Притула показав, як виглядають Народні Байрактари. Беспілотники "зашили" у вишиванку

Байрактари, на покупку яких українці зібрали 600 млн гривень за 3 дні, і які турецька компанія-виробник БПЛА вирішила надати нашій країні безплатно, на своїх бортах мають написи "Народний Байрактар".
Про це 24 серпня повідомив волонтер Сергій Притула у своєму Facebook.
Крім того, компанія "Baykar Makina" прикрасила безпілотники червоними графічними зображеннями, що нагадують вишиванку.
"Наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності і "зашили" байрактари у вишиванку! Дотримали слова та ідентифікували ці борти саме як "Народний Байрактар"! Люди, це ви зробили! Це ви купили! Це завдяки вам ми маємо і три Байрактари, і супутник, і доступ до бази даних усього сузір'я!"- зазначає Притула.
Три Байрактара Туреччина надає Україні безплатно (фото: facebook.com/serhiyprytula)
Волонтер уточнює, що ці ударні оперативно-тактичні безпілотники вже незабаром будуть доставлені в Україну, і приступлять до бойового чергування в нашому небі.
"Пташки скоро прилетять в Україну і будуть допомагати звільняти нашу землю від нечисті!!! Щира дяка усім, хто своєю копійкою зробив це можливим. Щира дяка компанії Baykar!" - йдеться в публікації.
Притула показав, як виглядають "Народні Байрактари" (фото: facebook.com/serhiyprytula)
Притула також закликає продовжувати підтримувати українське військо благодійними внесками.
"Святкуючи сьогодні не забувайте про тих, хто дає вам можливість святкувати!!!
Донатьте на Армію!" - пише волонтер.
У публікації вказані реквізити для грошових переказів у Фонд Сергія Притули: https://prytulafoundation.org/ru/home/support_page.
"Народні Байрактари" мають надійти з Туреччини в Україну найближчим часом (фото: facebook.com/serhiyprytula)
Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на покупку трьох "Байрактарів", але турецька компанія в підсумку передала Україні дрони безплатно.
А також раніше ми писали, що відомо про радарний супутник ICEYE, який "купив Притула".