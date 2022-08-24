Притула показав, як виглядають Народні Байрактари. Беспілотники "зашили" у вишиванку

Крім того, компанія "Baykar Makina" прикрасила безпілотники червоними графічними зображеннями, що нагадують вишиванку.

"Наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності і "зашили" байрактари у вишиванку! Дотримали слова та ідентифікували ці борти саме як "Народний Байрактар"! Люди, це ви зробили! Це ви купили! Це завдяки вам ми маємо і три Байрактари, і супутник, і доступ до бази даних усього сузір'я!"- зазначає Притула.

Три Байрактара Туреччина надає Україні безплатно (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Волонтер уточнює, що ці ударні оперативно-тактичні безпілотники вже незабаром будуть доставлені в Україну, і приступлять до бойового чергування в нашому небі.

"Пташки скоро прилетять в Україну і будуть допомагати звільняти нашу землю від нечисті!!! Щира дяка усім, хто своєю копійкою зробив це можливим. Щира дяка компанії Baykar!" - йдеться в публікації.

Притула показав, як виглядають "Народні Байрактари" (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Притула також закликає продовжувати підтримувати українське військо благодійними внесками.

"Святкуючи сьогодні не забувайте про тих, хто дає вам можливість святкувати!!!

Донатьте на Армію!" - пише волонтер.

У публікації вказані реквізити для грошових переказів у Фонд Сергія Притули: https://prytulafoundation.org/ru/home/support_page.

"Народні Байрактари" мають надійти з Туреччини в Україну найближчим часом (фото: facebook.com/serhiyprytula)