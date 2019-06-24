Притула отримав травму: українці угледіли цікавий нюанс (фото)

Сергій Притула не може нормально ходити
Сергій Притула несподівано зламав ногу. Тепер шоумен і кандидат у народні депутати від партії "Голос" на виборах у парламент 2019 змушений пересуватися у гіпсі. Про це сам Притула повідомив на своїй сторінці у Facebook, показавши фото травми.
Щоправда, судячи з поста Сергія Дмитровича, він не надто засмучений. На фото він посміхається разом із сином Дмитром. А дівчатка розмальовують його загіпсовану ногу маркерами.
"Що б не трапилось у житті, головне - щоб діти були щасливі та усміхнені! Перевірено на собі. Перепрошую у всіх, з ким "злітають" зустрічі. Будьте уважні і обережні", - написав Притула.
Сергій Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)
Користувачі мережі бажають Сергію швидкого одужання. Щоправда, деякі українці не втрачають шансу пожартувати й стосовно походу Притули у політику.
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Дехто з коментаторів навіть угледів цікавий нюанс і певний "містичний слід". Справа у тому, що в попередньому своєму пості Притула писав, що "стоїть на ногах міцно". А вже у наступному повідомив про перелом.
Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)
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Також українці радять Притулі вживати в їжу кашку з подрібненої зелені, обов'язково пити воду, заспокійливі засоби, побільше їсти смачної рибки та домашньої сметанки, щоб кістки були як граніт, та набиратися оптимізму.