Пристріт: що це таке і як захиститися?

Віра у пристріт глибоко вкоренилася в нашій історії та зустрічається у багатьох традиціях. Історія показує, що багато народів керувалися почуттям захищеності. Люди завжди прагнули захистити себе та свої сім'ї від шкідливих впливів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке пристріт і як захистити себе від нього.
Пристріт - це віра в те, що злий чи заздрісний погляд може принести нещастя чи біду. Це "чорне око" може спричинити хворобу або навіть смерть. Пристріт згадується в давніх текстах Шумеру, Вавилону та Ассирії. У Середні віки в Європі вважали, що відьми використовували пристріт для шкоди іншим, викликаючи у них хвороби, злидні або втрату кохання.
Для захисту від пристріту в багатьох культурах створювали амулети. Наприклад, у Греції та Туреччині популярний талісман - блакитне око, яке можна знайти в сувенірних магазинах.
Існують також ритуали для захисту від пристріту. Наприклад, італійці роблять жест рукою у формі рога, щоб відвести зло. Інші спалюють шавлію або вимовляють особливі молитви. Кожна культура має свої методи захисту.
Симптоми пристріту можуть бути суб'єктивними і часто мають психологічні причини. Іноді ми самі створюємо собі проблеми через власні думки чи спосіб життя. Ось деякі з можливих ознак пристріту:
Ці симптоми можуть мати різні пояснення: психологічні, медичні, соціальні чи навіть можуть бути пов'язані з навколишнім середовищем. Якщо ви підозрюєте у себе пристріту, можна навіть звернутися до спеціаліста.
Навіть якщо ви не вірите в забобони, деякі люди можуть намагатися завдати вам шкоди через заздрість, злість або інші причини. Іноді це роблять ті, хто керується злими силами, намагаючись впливати на вас для власної вигоди. Щоб зрозуміти, чи хтось намагається нашкодити вам, звертайте увагу на свої відчуття та інтуїцію. Ось кілька підказок, які можуть допомогти:
Якщо ви підозрюєте, що хтось намагається вам нашкодити, важливо не панікувати.
У багатьох культурах існують ритуали очищення для видалення негативної енергії. Щоб провести простий ритуал очищення, вам знадобляться:
Дії ритуалу наступні:
Цей простий ритуал допоможе вам відчути себе захищеними і очистити простір від негативної енергії.
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