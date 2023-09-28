Найближчі дні стануть дуже важливими для цих знаків Зодіаку: до кого прийде радість

Гороскоп на останні дні вересня обіцяє важливі зміни та приємні сюрпризи деяким представникам зодіакального сузір'я. Когось відвідає муза, у когось буде радість в особистій сфері, а комусь пощастить у роботі чи бізнесі.

Овен

Для вас важливим днем найближчим часом стане 29 вересня, тому що саме цієї дати відбудеться Повний місяць у вашому знаку. Стримуйте свої емоції, а не потурайте їм. Не беріться за щось нове, тому що ваша гарячість може наламати дров. Дозвольте іншим людям відкритися і довіряйте тому, що ви побачите.

Близнюки

Для вас прийшов час звільнитися від своїх страхів і невпевненості. Якщо ви в розгубленості та не розумієте, що для вас важливо або не можете знайти мотивацію, то це загрожує тим, що ви досягатимете успіху там, де це зовсім не потрібно. Знайдіть баланс між своїми побоюваннями, обставинами та реальними пріоритетами.

Терези

З 29 вересня на вас чекають дуже важливі зміни. Важливо не тільки виявляти себе перед іншими у стосунках, але відчути себе всередині. Набагато краще, щоб ваші особисті стосунки ґрунтувалися на тому, що реально, а не ставали "успішними" через те, що є нещирість.

Козеріг

Повний місяць в Овні вас дуже струсить і вам захочеться копнути глибше, щоб з'ясувати, де ви знаходитесь, куди прагнете і що допомагає вам справлятися з усіма завданнями. Не намагайтеся зараз контролювати ситуацію. Найкраще зараз для вас - це тримати розум ясним, а наміри та світ усередині себе - чистими.