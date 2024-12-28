Пристрасть та шалені вчинки у стосунках. Чи здатні на романтичні пригоди люди після 40?

Чи можлива пристрасть у будь-якому віці? Пристрасть - це не про паспортний вік, а про стан душі.

"У 40 років ви вже краще розумієте себе, свої бажання й потреби. Ви знаєте, що вам подобається, а що ні, і можете будувати відносини свідомо, не граючи в чужі ролі. На додаток, у цьому віці часто з’являється впевненість у собі, яка притягує людей. Тепер ви можете дозволити собі бути справжнім/справжньою, і саме це розпалює справжню пристрасть", - пояснює експерт.

Він зазначив, що у будь-якому віці можлива закоханість та неймовірні почуття, але відчуття вже будуть трошки іншими.

"Чи можливо закохатися так, як у 20? Так! Але це буде інше кохання. Більш глибоке, свідоме, сповнене розумінням і повагою до себе та партнера. При цьому романтика й безумство нікуди не зникають. Хіба прогулянка під зірками чи спонтанна поїздка до іншого міста має "термін придатності?", - додав лайф коуч.

За його словами, шалені вчинки після 40 - це нормально Чи буває так, що люди після 40 починають змінювати своє життя кардинально? Наприклад, кидають усе заради кохання, починають подорожувати чи освоюють нові хобі?

"Абсолютно. Це не криза середнього віку, як дехто вважає, а бажання наповнити своє життя сенсом і яскравими емоціями", - каже спеціаліст.

Що робити, щоб відчути пристрасть? Не бійтеся своїх бажань. Багато хто обмежує себе лише через страх осуду. Але ваше життя - це тільки ваша відповідальність.

Відкрийтеся новому. Іноді пристрасть з’являється там, де ви навіть не чекали. Наприклад, у нових знайомствах, хобі чи подорожах. Будьте чесними з собою. Щирість - основа будь-якого сильного почуття.

"Любов після 40 - це свобода. Це той вік, коли ви вже не обмежені очікуваннями інших. Ви можете дозволити собі любити й діяти так, як хочете, не оглядаючись на "що подумають люди", - сказав Віталій Курсік.

Отже, відповідь проста: люди після 40 здатні на романтичні пристрасті та шалені вчинки. Іноді навіть більше, ніж у молодості.

Адже саме в цьому віці ви стаєте головними режисерами свого життя. Тож дозвольте собі почуття, які пробуджують вас до життя.