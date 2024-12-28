Страсть и безумные поступки в отношениях. Способны ли на романтические приключения люди после 40?

Возможна ли страсть в любом возрасте? Страсть - это не о паспортном возрасте, а о состоянии души.

"В 40 лет вы уже лучше понимаете себя, свои желания и потребности. Вы знаете, что вам нравится, а что нет, и можете строить отношения сознательно, не играя в чужие роли. Вдобавок, в этом возрасте часто появляется уверенность в себе, которая притягивает людей. Теперь вы можете позволить себе быть настоящим/настоящей, и именно это разжигает настоящую страсть", - объясняет эксперт.

Он отметил, что в любом возрасте возможна влюбленность и невероятные чувства, но ощущения уже будут немножко другими.

"Возможно ли влюбиться так, как в 20? Да! Но это будет другая любовь. Более глубокая, сознательная, наполненная пониманием и уважением к себе и партнеру. При этом романтика и безумие никуда не исчезают. Разве прогулка под звездами или спонтанная поездка в другой город имеет "срок годности?", - добавил лайф коуч.

По его словам, безумные поступки после 40 - это нормально. Бывает ли так, что люди после 40 начинают менять свою жизнь кардинально? Например, бросают все ради любви, начинают путешествовать или осваивают новые хобби?

"Абсолютно. Это не кризис среднего возраста, как некоторые считают, а желание наполнить свою жизнь смыслом и яркими эмоциями", - говорит специалист.

Что делать, чтобы почувствовать страсть? Не бойтесь своих желаний. Многие ограничивают себя только из-за страха осуждения. Но ваша жизнь - это только ваша ответственность.

Откройтесь новому. Иногда страсть появляется там, где вы даже не ожидали. Например, в новых знакомствах, хобби или путешествиях. Будьте честными с собой. Искренность - основа любого сильного чувства.

"Любовь после 40 - это свобода. Это тот возраст, когда вы уже не ограничены ожиданиями других. Вы можете позволить себе любить и действовать так, как хотите, не оглядываясь на "что подумают люди", - сказал Виталий Курсик.

Итак, ответ прост: люди после 40 способны на романтические страсти и безумные поступки. Иногда даже больше, чем в молодости.

Ведь именно в этом возрасте вы становитесь главными режиссерами своей жизни. Поэтому позвольте себе чувства, которые пробуждают вас к жизни.