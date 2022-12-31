Пристрасть накриє з головою! Для кого із знаків Зодіаку новорічна ніч стане чарівною

Гороскоп на останній день 2022 говорить про те, що в новий рік ми увійдемо в певному положенні планет і зірок. Юпітер в Овні, Венера у дуеті з Плутоном та ретроградний Меркурій – все це зробить для деяких новорічну ніч незабутньою.

Кого зі знаків Зодіаку накриє любовною пристрастю просто напередодні Нового року, розповіли у Sante Plus.

Телець

Кінець року приготував вам кілька приємних сюрпризів. Якщо ви самотні, то ваше життєлюбство, активність і динамічність підкорить серце всіх, хто зустрінеться вам на шляху новорічного вечора. Є велика можливість познайомитися з майбутньою другою половинкою. Венера з Плутон готують вам зовсім несподіваний сюрприз.

А тим Тільцям, які вже в парі, планети подарують важливий зв'язок із партнером. Знайдіть сили для підтримки найближчої людини та прийміть ту підтримку, яку вам надають.

Стрілець

Ваше любовне життя напередодні нового року стане схожим на космічний орбітальний політ. Успіх у коханні вас почне переслідувати з новорічної ночі та не відпускатиме ще кілька місяців - завдяки Юпітеру.

Не соромтеся висловлювати себе, спілкуватися та знайомитися з новими людьми. У вас більше шансів на успіх, якщо перестанете звертати увагу на перепони.

Риби

Період Козерога дуже сприятливо впливатиме на Риб. У вас і вашої другої половинки справи будуть йти відмінно. Якщо ви перебуваєте в шлюбі, то вам гарантовано взаєморозуміння, зміцнення союзу, здоровіші та міцніші стосунки. Якщо ви ще думаєте про своє майбутнє, то в глибині душі ви вже знаєте, що поряд з вами правильна людина. Тому варто зробити рішучий крок.

Везтиме і самотнім людям - у новорічну ніч ви отримаєте кілька пропозицій від людини, до якої у вас є романтичні почуття. Не приховуйте їх та дайте позитивну відповідь. Не питайте порад в інших та приймайте рішення самостійно.