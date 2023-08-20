Пристрасні романи та несподіване підвищення: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 21 по 27 серпня

Овен

Тиждень буде нестабільним і можуть бути труднощі у професійній сфері. Очікується багато інтенсивної роботи, дрібні неприємні завдання, які доведеться вирішувати буквально "з коліс". Ближче до середини тижня ситуація почне покращуватись, і з'явиться можливість зайнятися покупками.

Наприкінці тижня енергія і сили будуть закінчуватися, тому рекомендується порадувати себе повноцінним відпочинком на природі та великою кількістю фруктів. В особистому житті варто зайняти позицію очікування – спостерігайте за тим, як розвиватимуться події.

Телець

Найближчі дні будуть спокійні у Тельців. Ситуації та проблеми на роботі вирішуватимуться у звичайному режимі, без додаткових зусиль. Намагайтеся накопичити сили та не витрачайте свою енергію на непотрібні завдання.

У другій половині тижня можлива деяка напруга, особливо у сфері стосунків та романтики. Можливі непорозуміння та нерозуміння у спілкуванні з партнером. Постарайтеся уникнути позверхніх суджень та легковажності – це дозволить звести до мінімуму ризики сварок.

Близнюки

Кінець літа принесе близнюкам романтичні захоплення, побачення, знайомства. Деякі зв'язки мають шанс на розвиток, придивіться до своїх нових шанувальників. Намагайтеся не забувати про повноцінне харчування та відпочинок, інакше є ризик наробити помилок.

У професійній сфері напруженішою стане друга половина тижня - вам доведеться докласти більше сил для виконання завдань. Слідкуйте за своїми доходами та витратами, щоб наприкінці місяця не отримати неприємного сюрпризу.

Рак

Найближчі дні будуть зайняті фінансовими питаннями й Ракам доведеться проявити всі свої якості практичності та раціональності. Різні складнощі вдасться перемогти у першій половині тижня і вже до четверга з'явиться можливість трохи відпочити.

В особистій сфері є шанс покращити стосунки з половинками, особливо якщо у вас були розбіжності чи сварки. А одинокі мають шанс познайомитися з людиною, яка може стати важливою в найближчому майбутньому.

Лев

Є ризик фінансових втрат на початку тижня через непродумані та імпульсивні дії. Тому двічі подумайте перед будь-якою операцією з грошима. Не забувайте про внутрішню дисципліну, тримайте емоції під контролем та виявите обережність.

Попередження астрологів стосуються й інших сфер - є ризик травматизму. Намагайтеся відкласти поїздки, відвідування масових заходів та знизити фізичні навантаження. В особистій сфері успіх чекає на тих, хто вміє тримати емоції під контролем і уникати конфліктів.

Діва

Вам слід змінити свою тактику поведінки на деякий час. Рятувати та надавати допомогу, наводити лад навколо, упорядковувати життя вам набридне. А буде бажання відчути волю - практично у всіх сферах життя. Врахуйте, що є шанс отримати не лише задоволення, а й досвід.

У професійній сфері у Дів буде завантажена друга половина тижня. Намагайтеся підтримати свої сили повноцінним відпочинком, гарним харчуванням, прогулянками на свіжому повітрі та приємними емоціями.

Терези

Найближчі дні буде досить нервовим - як в емоційному плані, так і в матеріальному. Затримки у виплатах змусять понервуватись на початку тижня, а в другій половині можуть бути конфлікти та непорозуміння з близькими людьми. Ситуація почне покращуватися ближче до вихідних.

У вас вдасться завершити раніше розпочатий складний проєкт, який принесе не лише гроші, а й нові можливості у кар'єрі. Взаємні симпатії можуть стати початком нових стосунків, а самотніх Терезів чекає цікаве знайомство на вихідних.

Скорпіон

У вас є шанс здобути лідерство у професійній сфері без додаткових зусиль. Це торкнеться тих, хто зайнятий у промисловому секторі, сільському господарстві, будівництві. Грамотний розподіл фінансів дозволить покращити матеріальне становище.

У стосунках Скорпіони виявлять відповідальність, зрілість та турботу, але на початку тижня можуть бути серйозні випробування в особистій сфері. Подолати труднощі допоможуть стриманість, принциповість та раціональність. А також м'якість, терпіння та контроль своїх емоцій.

Стрілець

Тиждень розпочнеться з роздратування та агресії, розхитаних та нестабільних емоцій, а закінчиться стабільністю та гармонією. Пару доведеться випускати на роботі й це може зачепити близьке оточення. Але така ситуація допоможе заспокоїтись та почати розв'язувати давні проблеми.

Наприкінці тижня варто більше приділити уваги своєму здоров'ю, як фізичному, так і психічному. Постарайтеся знайти заняття, яке дасть максимум задоволення, відпочинок та насолоду.

Козеріг

На вас чекають ситуації, які вдасться вирішити за допомогою особистої відповідальності та дисципліни. Серйозність на зустрічах, у діловому спілкуванні, прояв своїх професійних якостей - це допоможе знайти надійного покровителя, бізнес-партнера і навіть отримати несподівану пропозицію про підвищення чи перехід на більш перспективну посаду.

В особистій сфері у Козерогів намічається щось зовсім нове, тому не варто відмовлятися від комунікацій та зустрічей. Корисна порада від близьких людей допоможе розв'язати якусь давню психологічну проблему.

Водолій

Найближчими днями нові тенденції захоплять ваш розум і вам почне здаватися, що навколо вас витає містика. Нові люди у вашому оточенні посилюватимуть це відчуття, але варто виявити помірну обережність. Ваше критичне мислення трохи ослабне і є ризик повірити у щось зовсім неправильне.

Наприкінці тижня вся ця містика відступить на другий план і вам доведеться зайнятися побутовими справами, які вимагатимуть термінового втручання. В особистій сфері очікується деяка непостійність настрою та подій.